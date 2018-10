Analyysi: Vihreät eivät tee linjavalintaa, mutta voittava vaaliveturi yritetään tunnistaa

Vihreillä on edessään hankalat ajat. Maailmalla sosialismi on valtaisassa laskussa ja ihmiset yleisesti ottaen ovat torjumassa idean siitä, että hallinto kontrolloi kansaa herkeämättä. Katsokaas kun me vapaat ihmiset olemme alkaneet kysyä, että miksi tuollainen poliittinen massiivinen koneisto olisi viisaampi ja parempi kuin me ihmiset? Miksi me emme muka osaisi olla vastuullisia ja hyviä ihmisiä ilman hallinnon kontrollia? Sehän tässä se herätys nyt juuri onkin, että syy meidän lukuisin ongelmiin ei ole me ihmiset, vaan nämä kummasti käyttäytyvät poliittiset instituutiot.

Ja jotta ongelmia ei jo olisi Vihreillä riittämiin, niin he ovat laskeneet kaiken yhden kortin varaan eli ilmastonmuutos. Kyllä, ilmastonmuutos on todellakin absoluuttinen totuus. Tuskin kukaan sitä kiistää? Ero tässä tuleekin siitä, että Virheät katsovat ilmastonmuutoksen olevan ihmisten syytä ja tavallaan rankaisevat meitä lukuisilla säännöillä ja veroilla asiasta joka todellakin on luonnollinen kuin auringon nousu. Maailma on niin paljon parempi paikka ilman tuollaista ääriajatteluun tukeutuvaa poliittista siipeä, että häävi ei ole heidän tulevaisuus. Mutta meidän ihmiskunnan tulevaisuus sitä vastoin on rakkauden täyttämä ja ihana. Vuosikymmenen kuluttua olette kaikki minun kanssa samaa mieltä. Saattepa nähdä.