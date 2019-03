Analyysi: Vaalikampanjoista loppuivat repivät aiheet, koska kukaan ei halua suututtaa Sdp:tä

Kunhan ei nyt vaan mokata mitään.

Tämä tuntuu olevan toistaiseksi monen puolueen taktiikka vaalikampanjoissa. Riskiä profiloitua riidanhaastajaksi vältetään lukuun ottamatta perussuomalaisten vaalivideoita.

Erityisesti Sdp on saanut olla melko rauhassa. Muut eivät enää hirveästi moiti gallupkärkeä esimerkiksi viime vuoden vappusatasesta tai löyhästä talouspolitiikasta.

Kannatustaan menettänyt keskusta tosin havahtui lauantaina puheenjohtaja Juha Sipilää myöten puolustamaan maataloutta ja moittimaan Sdp:tä suopeudesta "liha- ja maitoveroille".

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on korostanut puolueen ajavan ilmastosyistä kestävän kehityksen arvonlisäveroa, ei suoraa lihaveroa.

Onko puolueissa laskettu, ettei Sdp:tä kannata suututtaa muulla kuin pehmeillä lihaveroheitoilla? Hallitusneuvotteluista voi tulla helpommat, jos Rinne ei puhise valmiiksi kiukusta.

Sdp:n ei edes kannata yrittää mitään radikaalia. Puolue todennäköisesti toivoo, että ykköspaikka säilyy suurten vaalitenttien jälkeenkin.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki muistuttaa, että Suomessa ei yleensäkään käydä repiviä vaalikampanjoita. Monet äänestäjät todennäköisesti arvostavat rakentavaa linjaa.

– Vaalitenteissä puolueet ovat korostaneet parlamentaarista sopimista ja yhdessä tekemistä. Se ei olisi tyypillistä Suomessa, että käytäisiin repivää vaalikeskustelua. Herkästi voidaan mennä myös siihen, että muut puolueet miettivät viestintäänsä ykkösenä olevaa puoluetta kohtaan, Karimäki pohtii.

Sote-kannat lähellä toisiaan

Vielä pari kuukautta sitten oli vaikea uskoa, että hallitus- ja oppositiopuolueet voisivat löytää yhteisymmärrystä sote-uudistuksesta, mutta nyt on toisin. Sote-malli kaatui, hallitus erosi ja uutta pitäisi luoda tilalle.

– Lähinnä kokoomus on ottanut erilaisen lähestymistavan korostamalla kuntapohjaista ratkaisua. Muut korostavat leveämpiä hartioita ja aiemman mallin pohjatyön päälle rakentamista. Se on sitten eri asia, jaksavatko sote-mallit enää äänestäjiä kiinnostaa. Terveys on kuitenkin eri kyselyjen mukaan äänestäjille tärkeä aihe, Karimäki toteaa.

Kokoomuskin hehkuttaa valinnanvapauden osalta nykyisin lähinnä palveluseteleitä, jotka ovat käypiä myös vasemmistolle.

Sote-väittelyä on leimannut ehkä eniten se, että kokoomus ja keskusta ovat arvostelleet lähinnä toistensa malleja. Tämä siitä huolimatta, että puolueet olivat vielä pari viikkoa sitten ilmeisen näennäisesti saman sote-mallin takana.

Nouseeko uutta vaaliteemaa?

Alkuvuonna vaikutti siltä, että Oulun seksuaalirikokset nostavat maahanmuuton vaaliteemaksi ja vanhusten hoidon skandaalit tekivät hoiva-alasta ainakin joksikin aikaa ykkösaiheen.

Perussuomalaiset ovat yrittäneet pitää maahanmuuttoa esillä, ja esimerkiksi puolueen laskelmat maahanmuuton kustannuksista ovat olleet luettuja juttuja verkkolehdissä.

Muut puolueet eivät kuitenkaan enää ole maahanmuutosta innostuneet paljon puhumaan kannanotoissaan, vaikka Perussuomalaiset ovat iskuetäisyydellä kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta. Ehkä juuri sen takia provosoitumista vältetään.

Edes vihreät tai Vasemmistoliitto eivät ole halunneet asettua Perussuomalaisille vastapariksi väittelemään maahanmuutosta.

Vihreät on keskittynyt ilmastonmuutokseen ja Vasemmistoliitto eriarvoistumiseen. Nuorten ilmastolakot ovat olleet mieleen niin vihreille kuin vasemmistolle.

Työllisyys ja talous ovat olleet toistaiseksi monella puolueella sivurooleissa.

Loka ei ole lentänyt

Hieman seesteisen keskustelutilanteen hyvä puoli on siinä, että vaalikampanjat ovat pysyneet aika siisteinä. Loka ei ole hirveästi lentänyt. Yksittäisiä ylilyöntejä ja vaalimainosten töhrimisiä on toki ollut.

Vaalikampanjoiden loppusuora kaipaisi lisää säpinää viimeistenkin äänestäjien herättelemiseksi, mutta puolueilla tuskin on enää räväköitä ulostuloja takataskuissa.

– Puolueet ovat ladanneet vaaliohjelmiinsa tavoitteensa. Myös sote-mallit on nyt esitelty, jos niin on haluttu tehdä. Jos jotakin merkittävää tapahtuu, puolueet varmasti reagoivat siihen. Näköpiirissä ei ole, että puolueilla olisi enää suuria omia avauksia, Karimäki miettii.