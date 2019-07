Analyysi: Unkarin hallituksen suhtautumista Suomeen ei tarvitse enää arvuutella – Hammasta pitäisi jaksaa purra vielä viisi kuukautta

Unkaria lyödään kuin vierasta sikaa mutta kukaan ei keskustele siitä, MITEN Unkari on rikkonut epämääräisiä EU arvoja. Laittomien siirtolaisten piilottelu ei ole EU arvo, ja sellainen toiminta on Unkarissa laitonta. Miksi ei olisi? Unkari ottaa pakolaisia pakolaisleireiltä, mutta valvoo muuten rajojaan eikä anna EU ulkopuolisten maiden vaeltaa hallitsemattomasti Unkarin alueelle. Tämäkään ei voi rikkoa EU arvoja. Tuomareiden nimityskäytännöt vaihtelevat maittain eikä siinäkään pitäisi olla ongelmaa. Mitä Unkari on siis tehnyt väärin? Ei Suomessakaan media voi kritisoida istuvaa hallitusta tai saa kutsun päämisterin aamukaffeelle. Sipilän kirjekuorista sanavapauden nimissä kirjoittanut toimittaja sai välittömästi potkut. Lyödäänhän Suomessakin vapaata mediaa.