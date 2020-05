Analyysi: Tutkijat esittävät uutta "nyrkkiä" valmistamaan Suomea poikkeusoloihin – pääministeri johtaisi, presidentin rooli jää epäselväksi

Ei koskaan pääministeri johtamaan tuollaista. Ainut oikea johtamaan on selllainen henkilö joka on saanut huippu koulutuksen kriisijohtamiseen, ja hänen varamiehet myös. Politikkoja ei pidä päästää hämmentämään vakavilla asioilla. Presidentti ja hallitus on vain kuuntelu oppilaita missä mennään. Käyttäkää järkeä ees tässä asiassa. On se nähty tuo sooloilu nyt kuukausi tolkulla