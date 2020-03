Analyysi: Suomen sairaaloissa ollaan pian totisen paikan edessä – Koronapotilaiden tehohoitopaikat uhkaavat loppua kesken

Eipä tässä muuta voi kun toivoa parasta ja pelätä pahinta. Surullista on että ihmiset uhmaa sääntöjä ja siten vaikeuttavat ahdinkoa tietoisesti!

Näyttää siltä että mikään maa ei selviydy edes kohtalaisestikkaan taudin huipusta. Ehkä tämä on seurausta siitä,kun ihmiskunta on harhautunut elämän kohtuudestaa jokasektorilla,kaikki menee överiksi, vallan ja rahanhimo tuhoaa maapallon,toivottavasti tähän tulee stoppi nyt! Maapallo on alkanut voimaan paremmin tämän kulkutaudin ansiosta,sen puoleen voi olla iloinen,"ei niin pahaa ,etteikö jotain hyvääkin"