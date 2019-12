Antti Rinteen johtama hallituksen muodostamisvaihe sekä Antin pääministeriura oli Posti-kriisiin saakka vakuuttavaa näyttöä huikean kovasta osaamisesta. Siitä hyötyi koko maa ja Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana myös rapistunut EU. Kyllä tällaisten menestysten jälkeen luopuminen vallasta tuntuu kovalta. Ottaa koville. Ja on kovaa. Mutta vaihtoehdot olisivat vielä kovempia, surkeita. Surettaa Antin puolesta. Luopuminen pääministerin paikasta on lähes valtiomiesteko. Kessiläis-Koijärveläinen lukittautuminen Puolueen puheenjohtajaksi olisi jotain muuta. Yksityisen, oman mieliteon asettamista Puolueen edelle.

Nyt ei auta muu kuin purra hammasta, punnita viileästi se taakka, joka Antilla ja Puolueen kannatuksella nyt ja jatkossa on Posti-kriisistä. Sanna aloittaa tuskaisen kovassa raossa. Siinä on mahdoton onnistua, ellei hänelle (ja Puolueelle) anneta riittäviä edellytyksiä. Antin varjossa hän ei pärjää. Puolueen puheenjohtajuus on tässä tilanteessa pääministerille välttämätön.