Analyysi: Orpo syyttää viestintää, vaikka vika on puolueen epäselvissä kannanotoissa hoitajamitoituksesta

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo pitää viestinnän epäonnistumista vanhuspalvelukysymyksessä syynä siihen, että puolueen kannatus oli tuoreessa mielipidemittauksessa selvässä laskussa.

– Jos viestiä ei ole saanut perille, pitää katsoa peiliin ja viestiä pitää kirkastaa, Orpo sanoi kommentoidessaan asiaa tiedustusvälineille eduskunnassa.

Orpoa harmitti se, että kokoomuksen viesti on hänen mukaansa välittynyt ihmisille vääränä tai kylmänä. Puolue haluaa lisää hoitajia, mutta ei halua sitoutua mihinkään hoidettavien ja hoitajien väliseen suhdelukuun.

– Viestitään paremmin ihmisille, että kokoomus tietää, miten vanhusten asiat laitetaan kuntoon, Orpo neuvoi vastaisen varalle.

Juuri tästä on kysymys. Orpon ristiriitaisia puheenvuoroja seuratessa on syntynyt vaikutelma, ettei puolue piittaa vanhusten hoidon vakavista ongelmista samalla lailla kuin muut puolueet eikä oikein itse edes tiedä, mitä se haluaa.

Ensin kokoomus ei halunnut hoitajamitoitusta lakiin. Sitten puolueen tulkittiin Orpon epäselvien lausuntojen perusteella suostuvan hoitajamitoitusta kuvaavan luvun nostoon.

Tämä osoittautui vähitellen vääräksi tulkinnaksi. Lopulta selvisi, että kokoomukselle käy lakiin kirjattava hoitajamitoitus, mutta sen pitää perustua hoidon tarpeeseen, eikä se ole luku.

Miten tämä käytännössä tarkoittaisi, sitä eivät puheet hoitoisuusmittareista kuitenkaan riittävästi selventäneet.

Sanonnat jäivät elämään

Orpon puheista ihmisille jäivät mieleen vain sanonnat, että " ihminen ei ole desimaali" ja että "desimaalit ovat lillukanvarsia".

Lännen Media kysyi Orpolta, kaduttaako häntä jokin yksittäinen lausunto.

– Ehkä se yksi lausunto kyselytunnilla. Mutta politiikka on sellaista, että yhdestä hieman varomattomasta lausunnosta voi löytää sellaisia piirteitä, joita ei todellakaan tarkoita.

– Haluan todella löytää inhimillisiä ratkaisuja vanhusten palveluihin. Kukaan ei voi väittää minun haluavan jotain muuta, hän sanoi.

Hoitajamitoituksessa kokoomus ajettiin nurkkaan. Itseriittoinen puhe vakuutteluineen tarvitsisi ripauksen lisää kriittistä itsetutkiskelua ja nöyryyttä.

Pahitteeksi ei olisi sekään, että joku puolueesta pystyisi vääntämään rautalangasta sen mallin, jolla hoitajamitoitus kirjataan lakiin ilman desimaaleja.

– Sitoudumme siihen, että hoitajia on enemmän ja hoitajia on siellä, missä heitä tarvitaan. Tukeudumme asiantuntijoiden näkemyksiin, viimeksi THL on puhunut siitä, että yksistään numerolla tätä ei ratkaista, Orpo sanoi.