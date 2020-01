Analyysi: Nyt on siirryttävä poseerauksesta tekoihin – työllisyystoimet tänään hallituksen pöydällä

Sanna Marinin (sd.) hallituksen on ryhdyttävä toteuttamaan ohjelmaansa, poseerauksen aika on ohi, kirjoittaa politiikan ja talouden toimittaja Kirsi Turkki. Kiireellisimpiä ovat työllisyystoimet, joita hallitus käsittelee tänään päiväkoulussaan.

Kritiikki Sanna Marinin (sd.) hallitusta kohtaan yltyy, jos hallitus ei pikaisesti ryhdy tekoihin. Koko naisjohtoinen hallitus ja erityisesti pääministeri itse on paistatellut kansainvälisessä julkisuudessa nimityksestään lähtien. Davosin talousfoorumin mediamyllyn jälkeen Marin on luvannut keskittyä kotimaan asioiden hoitoon. Yksi tilaisuus käydä käsiksi työhön on tänään, kun hallitus kokoontuu Helsingin Säätytalolle päiväkouluun käymään läpi valmisteilla olevia työllisyystoimia.

Antti Rinteen (sd.) hallitus nimesi seitsemän työmarkkinajärjestöjen edustajista koottua työryhmää pohtimaan työllisyyskeinoja. Ryhmien työstä on kuulunut ristiriitaisia kommentteja. Erityisesti työnantajapuoli on pitänyt saavutuksia vaatimattomina.

Työryhmien tammikuun alussa salaisiksi jääneistä väliraporteista on laadittu kooste hallituksen päiväkouluun. Joidenkin ennakkotietojen mukaan lista on pitkä eli nyt on yritetty etsiä keinoja tiheällä kammalla. Niistä hallituksen pitäisi valita ne, joita lähdetään viemään huhtikuun alun kehysneuvotteluihin.

"Mitään ei suljeta pois"

Hallituspuolueista erityisesti keskustan suunnalta on korostettu, että mitään työllisyyskeinoa ei saa sulkea pois neuvotteluista. Etukäteen tiedetään, että vasemmistopuolueille on vaikeaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen niin, että se olisi alussa suurempi ja työttömyyden pitkittyessä summa pienenisi. Monet tutkimukset puoltavat ansiosidonnaisen porrastamista työllisyyskeinona. Ansiopäivärahojen saajien määrä kääntyi nousuun viime vuoden lopulla.

Työttömyysputken poistaminen on yhtä lailla vaikea keino. Työmarkkinajärjestöjen päätöksellä putken alaikärajaa nostettiin jo vuodella 62 vuoteen tämän vuoden alusta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu perhevapaauudistus. Samassa yhteydessä on todettu, että kotihoidon tukeen ei kosketa. Äskettäin lisäksi THL:n tutkija kertoi MTV:n uutisten haastattelussa, että kotihoidon tuen lyhentäminen työllistää oletettua vähemmän, vaikka esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto IMF on nostanut sen yhdeksi työllisyyskeinoksi.

Työnantajat ja yrittäjät rummuttavat paikallista sopimista työllisyyskeinona. Paikallisen sopimisen työllisyysvaikutuksia on erityisen vaikea ennakolta arvioida. Lähinnä kyse on positiivisesta signaalista yrityksille, jotka sitten mahdollisesti investoivat ja luovat työpaikkoja. Investoinnit edellyttävät luottamuksen ilmapiiriä, mihin vaikuttaa moni muukin asia kuin paikallinen sopiminen.

Työperäistä maahanmuuttoa nopeutettava

Yritykset kärsivät työvoimapulasta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuussa avoinna yli 100 000 työpaikkaa. Hallituksen tavoitteena on lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa. Pullonkaula ovat työperäisten oleskelulupien käsittelyajat, jotka ovat venyneet kuukausien mittaisiksi. Hallitusohjelmaan kirjattiin, että tavoite on käsitellä työperäiset oleskeluluvat kuukaudessa.

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirrettiin vuoden alusta sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. On todennäköistä, että oleskelulupien käsittely saa nyt vauhtia ja lupia käsittelevä maahanmuuttovirasto lisää määrärahoja.