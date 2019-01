Analyysi: Kuka kruunataan pääosan Oscar-palkinnolla? Vaaliähkyltä tuskin välttyy kukaan, sillä tentit pyörivät jo täysillä

Tenttejä tipahdellut jo pitkin syksyä; nyt päästään tositoimiin.

Kuka puoluejohtaja saakaan parhaan pääosan Oscarin-palkinnon?

Aluksi harmitonta lämmittelyä, sitten lisää pökköä pesään ja lopulta kipakkaakin kipakammat löylyt.

Ei, en ole lämmittämässä puusaunaa, vaan ennakoimassa kevään vaalipaneelien sumaa.

Tällä kertaa monet järjestöt ottivat varaslähdön ja järjestivät vaalipaneelinsa jo syyskaudella. Työnantajien linnake EK keräsi puheenjohtajat riviin marraskuussa ja heti perään työntekijöiden SAK toisti kuvion.

Molemmista tenteistä saatiin muutama mehevä otsikko, mutta kuka muistaa, mitä kukin puheenjohtaja totesi?

Päällimmäisenä jäi mieleen sinisten puheenjohtajan Sampo Terhon lohkaisu hiilijalanjäljen pienentämisestä.

Terho kertoi rakastavansa lihansyöntiä ja yrittävänsä löytää ilmastokompensoituja olutmerkkejä.

SAK:n paneelissa nähtiin näytelmä, jota voi verrata rauhattomaan teinijoukkoon kiitos paneelia seuranneen ay-väen. Eipä jäänyt tästäkään tentistä paljon muuta käteen.

Tällä viikolla talonpoikien etujärjestö MTK saa puheenjohtajat vieraakseen. Ilmastomuutos noussee keskeiseksi teemaksi. Paneelissa sanaillaan varmasti myös aluepolitiikasta. Onko elämää vielä kaupunkien ulkopuolella?

Mitä lähemmäksi kevättä mennään, sitä varmemmin saapuvat tv-kanavien tentit. Näköpiirissä on jo vaaliähkyä kuin joulun herkkupöytien jäljiltä. Varsinkin, kun eduskuntavaalien jälkeen pitäisi lähteä innolla seuraamaan eurovaalien tenttejä. Eikä äänestäjä selviä kaksilla vaaleilla. Seuraavaksi kolkuttavat mahdolliset maakuntavaalit. Tenttien seuraamisesta ja äänestämisestä on tullut uusi kestävyyslaji.

Kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah on tokaissut, että keväällä kukaan ei jaksa enää kuunnella puheenjohtajia, ja he eivät jaksa kuunnella toisiaan.

Tämä on osittain totta. Ovathan vaaliteemoiksi nousevat aiheet kaluttu moneen kertaan. Hallitus puolustaa talousohjelmaansa, parantuneita työllisyyslukuja ja sääntelyn purkua. Oppositio nojaa koulutusleikkauksiin, pienituloisten asemaan, tuloerojen kasvuun ja arvostelee hallituksen sanelupolitiikkaa.

Hallitus vastaa, että oppositio lupaa yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, mutta lupaukset ovat tuuleen rakennettuja. Tämä käsikirjoitus on ennalta arvattava.

Siksi tentteihin kaivataan uusia näkökulmia ja konkreettisia avauksia.

Oulun alaikäisten raiskausepäilyt kirvoittavat keskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Millaisia reunaehtoja johtajat kannattavat? Esimerkkejä, kiitos.

Turvallisuuspolitiikasta puheenjohtajat saavat vastata siihen, kannattavatko he kutsuntoja koko ikäluokalle ja kansalaispalvelua. Veikkaus on, että suurin osa käsistä nousee kannattajiksi. Äänestäjä kaipaa kuitenkin mielipiteitä myös siihen, mitä uudistus saa kustantaa, ja mitä se voisi pitää sisällään. Ilmassa oleviin heittoihin on helppo vastata, mutta äänestäjäparkaa ne eivät palvele.

Työelämän uudistus on kestoaihe. Viime syksyn irtisanomislain kiemurat antoivat alkumakua väittelylle.

Ensi kauden suuri ponnistus on sosiaaliturvan uudistus. Sitä kannatetaan, mutta toivottavasti puheenjohtajat vääntävät rautalangasta, mitä he uudistukselta haluavat.

Sotestakaan ei päästä eroon. Mikä meni pieleen ja olisiko se pitänyt valmistella parlamentaarisesti? Näihin kysymyksiin satelee vastauksia puolesta ja vastaan.

Perhevapaauudistus on helpompi rasti. Monella puolueella on tarkka mallinsa siitä, miten lapset jatkossa hoidetaan.

Tentit ovat loppujen lopuksi mielikuvien luomaa näytelmää, joissa näyttelijöille jaetaan parhaan pääosan ja sivuosan oscareita tai Jussi-palkintoja. Hyvä juontaja saakoon parhaan ohjaajan jussin.

Kielikuvilla, suuttumisella ja räyhäämisellä pääsee otsikoihin, mutta ei välttämättä äänestäjän sydämeen.

Juttelut tuttavien kanssa todistavat, että äänestäjä voi muodostaa käsityksensä poliitikon hyvinkin pienestä eleestä, lauseesta tai jopa hiljaisuudesta. Sekin on taitolaji, ettei provosoidu jokaisesta älähdyksestä.

Tenteistä on tulossa kutkuttavia, jos niihin osallistuu Paavo Väyrysen uusin puolue, Seitsemän tähden liike, joka merkittiin puoluerekisteriin viime vuonna.

Kokoomuksen entinen kansanedustaja Harry Hjallis Harkimo kertoi ennen joulua, että Liike Nyt asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleihin. Säpinää olisi luvassa sieltäkin päin, mutta Liike Nyt ei ole puolue, vaan yhdistys. Toistaiseksi sitä ei ole näkynyt tenteissä.