Analyysi: Hävittäjistä laaja yksimielisyys hallitusneuvottelijoilla, mutta tulkinnoissa pieniä eroja – vain vasemmistoliitto ostaisi vähemmän

Hallitusneuvottelujen puolueista sdp on vaalikeskusteluissa jättänyt hävittäjien tarkan määrän auki, sillä sille riittää Hornetien suorituskyvyn korvaaminen täysimääräisesti. Lukuun 64 ei haluta jämähtää. Neuvottelukumppaneista keskusta ja rkp ovat tiukkoja 64 hävittäjän ostamisesta.

Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja rkp:n hallitusneuvotteluissa hävittäjäkysymystä käy läpi ainakin puolustuspolitiikan alaryhmä, jossa puheenjohtajana on entinen rkp:n puheenjohtaja ja puolustusministeri Ole Norrback.

Ryhmässä turvallisuuspolitiikan asiantuntijuutta edustavat kansanedustajista muun muassa edellisen puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) ja jäsenet Mikko Savola (kesk.) ja Markus Mustajärvi (vas.).

Viestit neuvotteluryhmästä kertovat, ettei keskeneräisistä asioista kerrota julkisuuteen, mutta puolueet vievät eteenpäin hallitustunnusteluissa vastaamiaan kantoja.

Tulevan hallituskauden ja Suomen historian suurimpana yksittäisenä hankintana olisi luonnollista, että myös puolueiden puheenjohtajilla olisi jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, montako kappaletta hävittäjiä hankitaan.

Hävittäjäkauppa maksaa 7–10 miljardia euroa, ja päätös tehdään suunnitelmien mukaan vuonna 2021.

Näin puolueet vastasivat Rinteelle

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kysyi hallitustunnusteluissa puolueilta, ovatko ne valmiita tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen puolustuspolitiikan linjaa.

Hävittäjähankinta perustuu puolueiden yhdessä hyväksymään puolustuspoliittiseen selontekoon. Sen perusteella tarjouskilpailu alkoi viime vaalikaudella. Vain vasemmistoliiton Markus Mustajärvi jätti puolustusvaliokunnassa eriävän mielipiteen hävittäjähankinnasta. Siksi hankinnalla on puolueiden laaja tuki.

– Keskusta on sitoutunut puolustuksen strategisten suorituskykyhankkeiden täysimääräiseen toteuttamiseen ja hallituspuolueiden on neuvottelujen alussa sitouduttava 7–10 miljardin euron käyttämiseen hankkeeseen, vastasi keskusta Rinteelle.

Keskusta saa hävittäjähankkeeseen tukea rkp:lta.

– Puolustusselonteon konkreettisin osa liittyy meri- ja ilmapuolustuksen suuriin, strategisiin suorituskykyhankkeisiin ja niiden resursointiin. Laivue 2020 ja HX-hanke [hävittäjät] ovat mittaluokaltaan erittäin merkittäviä investointeja. On selvää, että hankinnat ovat tarpeellisia, jotta maamme puolustuskyky voidaan turvata, rkp vastasi.

Vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka selkeästi haluaisi vähentää hävittäjien määrää ja pienentää hankinnan kokonaishintaa.

– Vasemmistoliitto ei vastusta vanhentuvan kaluston korvaamista, mutta hävittäjien määrää ja hintaa tulee arvioida kriittisesti. HX-hankinnassa tulee painottaa teollisen yhteistyön kehittämistä Suomen ja hankintamaan välillä, puolue vastasi.

Vihreät ei mainitse vastauksessaan hävittäjiä. Se kuitenkin vastaa Rinteen kysymykseen kyllä, puolue on valmis tukemaan selonteoissa hyväksyttyä puolustuspolitiikan linjaa.

Mitä tarkoittaa Hornetien suorituskyvyn korvaaminen täysimääräisesti?

Hallitusneuvotteluiden puolueista keskustalle ja rkp:lle vastaus on selvä. Hävittäjiä ostetaan 64, kuten Hornetejakin aikoinaan. Nyt 2 Hornetia on tuhoutunut, joten jäljellä on 62. Myös tarjouspyyntö on lähetetty 64 hävittäjän mukaan.

Sdp:n tulkinta on laajempi. Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana ollut Mika Kari ei ole aiemmissa haastatteluissa sanonut tarkkaan, että 64 konetta olisi hankittava. Myös puheenjohtaja Antti Rinne on jättänyt määrän auki. Ajatus lähtee siitä, että Hornetien suorituskyvyn voisi korvata pienemmälläkin määrällä hävittäjiä, jos ne ovat parempia.

Vihreät lienee lähempänä sdp:n tulkintaa kuin keskustan ja rkp:n.

Kuka päättää hallitusneuvotteluissa?

Tämä kysymys ratkaisee hävittäjien määrän. Jos ajatellaan asiaa vasemmistopuolueiden sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden näkökulmasta, niillä ei ole eduskunnassa riittävää enemmistöä vähentää hävittäjien määrää ainakaan merkittävästi, koska oikeisto-oppositiossakin on vahvaa tukea 64 hävittäjälle.

Pallo hallitusneuvotteluissa on keskustalla ja rkp:lla. Ne voisivat teoriassa suostua pieneen myönnytykseen saadakseen joitakin omia esityksiään läpi, mutta puolustuspolitiikasta tulee tuskin sellaista pelinappulaa nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Sdp:llä ei ole varaa kovistella asialla liikaa, jos se haluaa koota enemmistöhallituksen eikä riskeerata jopa omaa hallituspaikkaansa. Puolue ei todellisuudessa ole juurikaan eri linjoilla keskustan ja rkp:n kanssa hävittäjäkysymyksessä, mistä kielii myös Rinteen hallitustunnusteluihin muotoilema kysymys.

Vasemmistoliitto ei pysty 16 kansanedustajallaan tekemään hävittäjistä minkäänlaista kynnyskysymystä. Tilanne muuttuu, jos se saa tukea vihreiltä tai sdp:ltä. Samalla toki vaikeutuu hallituksen kasaaminen.

Varmoja vastauksia asiaan saadaan kuitenkin vasta hallitusneuvotteluiden onnistumisen jälkeen.

Ehdolla viisi hävittäjävalmistajaa

Suomen seuraaviksi hävittäjiksi ovat ehdolla amerikkalaiset Boeingin Super Hornet ja Growler sekä Lockheed Martinin F-35, eurooppalaisen Eurofighterin Typhoon, ranskalainen Dassaultin Rafale ja ruotsalainen Saabin Gripen.

Kaikki valmistajat ovat mukana kisassa ja jättäneet ensimmäiset vastauksensa Suomen tarjouspyyntöön tammikuun lopussa tänä vuonna.