Analyysi: Budjettikeskustelussa lensivät nuolet – pysäköintikiekon värikö hallituksen ainut uudistus?

Vai ei selvitä ilman uusia säästöohjelmia ja oli uuden hallituksen kokoonpano mikä tahansa, niin jopa yhdeksän miljardia olisi taas tehtävä lisäleikkauksia. On se vaan merkillistä, että olipa kuitenkin viimeisimmässä budjetissa varaa 300 miljoonan veronalennuksiin!!! Kylmää kyytiä on siis luvassa, jos Sipilä tai Orpo on seuraavassa hallituksessa ja huom.!!! - he nimenomaan päättivät, että Suomen talous laitetaan kuntoon kaikkein heikoimmassa asemassa olevien etuuksia leikkaamalla (lapsiperheet, työttömät, sairaat, opiskelijat) ja tämä on arvovalinta jos mikä. Näin ei olisi pitänyt eikä tarvinnut tehdä ja toivottavasti saavat "palkintonsa" seuraavissa eduskuntavaaleissa.