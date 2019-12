Analyysi: Antti Rinteellä ja Sirpa Paaterolla taitaa olla sama suunta – keskustan epäluottamus ei voi enää johtaa muuhun kuin pääministerin vaihtumiseen

Kepulit ja viherpiipittäjät tarrautuvat hallitukseen kaikin voimin, sillä he tietävät, että seuraavissa vaaleissa tulee murskatappio. He ovat näyttäneet jo todellisen karvansa, jossa on tavoitteena vain repiä voittoja ja omaa etua Suomalaisten selkänahoista. Sen lisäksi viherpiipittäjät yrittävät vielä kurjistaa Suomen kivikaudelle päästöjensä kanssa.