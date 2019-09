Amurinleopardin kanta oli pienimmillään vain joitakin kymmeniä yksilöitä – nyt Korkeasaari voi saada asukkaikseen luontoon palautettavia kissapetoja

Amurinleopardi on yksi maailman uhanalaisimmista kissapedoista, ja sen luonnossa oleva geeniperimä on kaventunut. Nyt on suunnitteilla tarhoissa olevien amurinleopardien palauttaminen luontoon.

Hanke alkaa Venäjällä Primorskin alueella vuonna 2021.

– Tutkimme mahdollisuutta antaa Korkeasaareen nuori amurinleopardipari, joka voisi olla yksi hankkeen tulevista kantapareista. Korkeasaarella tulee olemaan myös tärkeä rooli Venäjälle suuntautuvien eläinkuljetusten onnistumisessa, sanoo amurinleopardin suojelukoordinaattori Jo Cook.

Cook hallinnoi eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaa, jossa on mukana 44 eläintarhaa. Niissä asuu yhteensä 111 amurinleopardia.

Eläintarhoissa alalaji on säilynyt terveempänä kuin luonnossa, siitäkin huolimatta, että taannoin populaatioon oli eksynyt mukaan yksi läheistä alalajia edustava kiinanleopardi.

– Eläintarhoista etsitään nyt lisääntyviä amurinleopardipareja, jonka naaras olisi hankkeen alkaessa parhaassa lisääntymisiässä eli 4–6-vuotias. Sopivat eläimet edustavat geneettisesti keskimääräisiä tarhattuja amurinleopardeja, ja niillä on mahdollisimman vähän toisen alalajin geenejä. Lisäksi eläimille on terveyskriteerit, kertoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.



Luonnonkanta elpyy suojelun ansiosta



Amurinleopardilla menee luonnossa tällä hetkellä paremmin kuin vuosikymmeniin. Leopardikanta on alkanut kasvaa viimeisen viiden vuoden aikana. Uusimmissa laskennoissa Itä-Venäjän ja Kiinan raja-alueelta löydettiin 84 aikuista ja 19 nuorta leopardia.

1970-luvulta lähtien populaatio on ollut 25–40 yksikön kokoinen, ja lajin sukupuutto on näyttänyt väistämättömältä.



Korkeasaari on Kissojen Yö -tapahtumansa avulla tukenut amurinleopardien suojelua vuodesta 1998 ja ohjannut yli 300 000 euroa Amurin kissapetojen suojeluun.



Viime vuosina varoilla on muun muassa hankittu leopardien kannanseurannassa käytettäviä riistakameroita, tehostettu metsänvartijoiden partiointia salametsästäjien estämiseksi sekä tehty työtä sen eteen, että paikalliset asukkaat ja viranomaiset ovat mukana kissapetojen suojelussa.