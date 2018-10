Ammattiliittojen lakot laajenevat taas – 7 000 Teollisuusliiton työntekijää ensi viikolla kolmeksi päiväksi lakkoon

No ollaan nyt kerrankin rehellisiä ja sanotaan se ääneen. Koko julkinen puoli on olemassa vain ja ainoastaan sen vuoksi, kun kansaa verotetaan armottomasti ja eliitti pitää yllä loputonta sääntöviidakkoa. Toisin sanoen JHL on olemassa puhtaasti sosialismin seurauksena. Sosialismi puolestaan on maailmasta poistumassa oleva vitsaus ja kansat ympäri maailmaa ovat torjuneet tuon katalan ideologian eliitin kontrollista ja kansan kurjuudesta.