Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus antoivat sinetin toimihenkilöiden neuvotteluratkaisulle – lakko päättyy ja kiky-tunnit eivät enää jatku

Ammattiliitto Pro hyväksyi maanantaina iltapäivällä teknologiateollisuuden toimihenkilöiden neuvotteluratkaisun alan uudeksi työehtosopimukseksi ajalle 10.2.2020–30.11.2021.

Pro tiedotti, että sen hallinnossa oltiin pettyneitä Teknologiateollisuuden jäykkään ideologiseen asenteeseen ja joustamattomuuteen, jotka ovat estäneet järkevät ratkaisuvaihtoehdot tilanteeseen.

Palkkoja korotetaan 1.3.2020 lähtien 1,3 prosentilla kaikille toimihenkilöille. 1.2.2021 lähtien palkkoja korotetaan 1,2 prosentin yleiskorotuksella. Lisäksi työnantaja jakaa toimihenkilöille 0,8 prosentin erän yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Erästä tulee osoittaa korotus jokaiselle työpaikan toimihenkilölle.

Pro kertoo myös, että palkattomat kiky-tunnit eivät enää jatku. Sen sijaan luottamusmiehen kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella voidaan paikallisesti pidentää toimihenkilön työaikaa enintään 32 tuntia vuodessa. Sopimuksessa on määriteltävä myös korvaus ja toteutustapa.

Maanantaita vasten yöllä alkanut toimihenkilöiden lakko päättyy, ja kaikki toimihenkilöt palaavat töihin tiistaiaamuna 11.2. Lakkoon osallistui 7 000 toimihenkilöä, asiantuntijaa ja esimiestä. Lakko koski esimerkiksi Nokian, Koneen, Meyer Turun, ABB:n, Terrafamen ja Valmet Automotiven toimihenkilöitä.

Työnantajaa edustava Teknologiateollisuus ry tiedotti, että toimihenkilöille saatiin uusi työehtosopimus, kun osapuolet hyväksyivät maanantaina edellisenä yönä saavutetun neuvottelutuloksen. Samalla ylityökielto päättyi.

Pro hylkäsi lauantaina sovittelija Jukka Ahtelan tekemän sovintoehdotuksen. Työriitaan haettiin sopua jälleen sunnuntaina, ja osapuolet pääsivät kokonaisuudesta neuvottelutulokseen Ahtelan johdolla käydyissä neuvotteluissa.

Teknologiateollisuuden mukaan palkankorotusten taso on sama kuin aiemmin solmitussa alan työntekijöiden sopimuksessa, mutta ratkaisussa on hieman enemmän yritys- ja työpaikkakohtaista erää. Ratkaisun piirissä on noin 27 000 toimihenkilöä.

Teknologiateollisuuden mukaan kiistaa aiheuttanut työaikakysymys ratkaistiin siten, että kiky-tunnit poistuvat entisessä muodossa ja tilalle tulee useita työaikaa ja joustoa lisääviä sekä kilpailukykyä parantavia elementtejä.