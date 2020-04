Ammattilaiset huolissaan: Lasten oikeudet eivät toteudu koronarajoitusten vuoksi

Täytyy myös huomioida, että kesälomien aikaan lapset ovat kotona eikä siitä mitään 'äläkkää' nouse. Jos kuitenki piakkoin päiväkodit aukeavat, niin on todella tervetullut asia, että vanhemmat joutuvat pakosta olemaan omien lasten kanssa kotona. Jotenki tuntuu siltä, että nykyajan vanhemmat eivät enään pärjää omien lasten kanssa pientä hetkeäkään. Lapsen normaaliin elämään kuuluu niin kiukuttelun kun ilon hetketkin. Nykyisin pitäisi enempikin tukea vanhemmuutta ja sitä miten voidaan iloita myös siitä kiukuttelevasta lapsesta ja jolla on ärhäkkä tempperamenttisuus. Toki on huoltakin perheistä joissa tarvitaan oikeasti apua. Tuntuu siltä, että enenemissä määrin vanhemmat eivät kestä normaalia elämää lasten kanssa. Ei se lapsi ole pieni kuin pienen hetken, josta kannattaa iloita. Lapsille on myös rankkaa, että on pitkiä päiviä päiväkodissa vaikka siellä saa hyvän hoidon ja kasvatuksen, miettikää sitä millaisessa metelissä ja isossa ryhmässä lapsen on oltava koko päivä. Mitä pienempi sen rankempaa. Lapsilla on yleensä pitemmät päivät kuin omilla vanhemmilla kun ovat töissä. Lapset kuitenki kaipaavat äitiä ja isää jota ei kukaan hoitaja voi korvata. Päiväkodeissa ei myöskään riitä joka lapselle omaa hoitajaa, eikä hoitajilla ole silmiä selässä, eikä neljää kättä joten ymmärrätte varmaan, että sielläkin sattuu ja tapahtuu monenlaista. Elämä on tässä ja nyt. Hoitakaa omia ihania lapsia vaikka se välillä väsyttää. Vanhat muistelevat, että paras aika oli silloin kun lapset olivat pieniä 😊