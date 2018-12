Alueen hintataso kertoo rakennuksen verotusarvon – uusi kiinteistöverotus käytössä vuonna 2022

Tuollainen muutos kiinteistöverossa ohjaa helposti rakentamista edullisemmille alueille. Kun tavoitteena on "selkeä, ymmärrettävä, yksinkertainen ja läpinäkyvä arvottamisjärjestelmä" niin hiukan epäilen kuinka tuossa onnistutaan. Erityisesti selkeys ja yksinkertaisuus on aika lailla haettua, kun kunnan osissa on erilaiset verot -seurauksena voi olla, että naapurikadulla on reilusti edullisempi vero. Kun maan eri osat on niin kovin erilaisia niin yksinkertaisuus lienee aika kaukana.