Alman kysely: SDP edelleen kärkipaikalla, keskusta luisui jo alle 15 prosentin

Opposition laivaseminaari 5. näytös:

"Me emme myy faktoja. Me myymme mielikuvia!" Tässä on vaalien keskeisin periaate tälläkin kertaa. Valitettavasti ja ikävä kyllä mielikuvilla, keijuilla, poliittisilla muumeilla ja möröillä ei päästä edes neljäsosaa vaalikaudesta. Kansalaiset: käyttäkää järkeänne ennen kuin otatte äänestyskynän käteenne ja vetäisette numeron lappuun.