Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne kiisti kysyneensä Anttikosken perheestä työhaastattelussa – Syyttäjä vaatii työsyrjinnästä sakkorangaistusta

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne ja henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen vastaavat Pirkanmaan käräjäoikeudessa syytteisiin työsyrjinnästä liittyen Aamulehden päätoimittajavalintaan syksyllä 2017. Paikkaa hakeneen Päivi Anttikosken mukaan Telanne oli sanonut, ettei 10-vuotias lapsi pärjää ilman äitiä.

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne kiistää syyllistyneensä työsyrjintään Aamulehden päätoimittajan valinnassa ja kysyneensä haastattelussa perhesuhteista.

Samaan valintaprosessiin liittyen myös Alma Median henkilöstöjohtajaa Virpi Juvosta vastaan on syytettynä työsyrjinnästä. Myös hän kiistää syytteen.

Syytteiden käsittely alkoi torstaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella. Käsittely jatkuu perjantaina.

Syrjinnän epäillään kohdistuneen syksyllä 2017 Aamulehden päätoimittajan valintaprosessissa mukana olleeseen Päivi Anttikoskeen, joka työskentelee nykyisin valtioneuvoston viestintäjohtajana. Aikaisemmin hän toimi Helsingin Sanomien päätoimittajana.

Sakkoja ja korvauksia vaaditaan

Syyttäjä Olli Sulkonen vaatii molemmille vastaajille sakkorangaistusta työsyrjinnästä.

Syyttäjän mukaan työhaastattelun jälkeen Telanne ja Juvonen ovat yhdessä päättäneet Anttikosken sivuuttamisesta hänen sukupuolensa perusteella. Syyttäjän mukaan Telanne ja Juvonen ovat antaneet kiellettyä merkitystä Anttikosken vanhemmuudelle ja äitiydelle eli syrjineet häntä sukupuolensa perusteella.

Syyttäjä vaatii, että Telanteelle on tuomittava noin 50–60 päiväsakkoa, koska hänet on tuomittu aikaisemminkin työsyrjinnästä. Juvoselle syyttäjä esittää 30–40 päiväsakkoa.

Asianomistaja eli Päivi Anttikoski yhtyy syytteeseen työsyrjinnästä. Hän vaatii korvauksena työsyrjinnän aiheuttamasta kärsimyksestä 4 000 euroa laillisine korkoineen tekoajan päättymisestä joulukuusta 2017 alkaen. Lisäksi vaaditaan korvausta oikeudenkäyntikuluista.

Vastaajat Telanne ja Juvonen kiistävät syytteet ja vaativat, että heitä vastaan esitetyt syytteet hylätään. Lisäksi he kiistävät korvausvaatimuksen kokonaan perusteeltaan ja määrältään.

Perhesyyt vaikuttivat valintaan?

Poliisi aloitti esitutkinnan asiassa vuonna 2018, kun Suomen Kuvalehti uutisoi päätoimittajavalinnasta. Jutussa kerrottiin, että Anttikosken valinta päätoimittajaksi kariutui perhesyiden vuoksi.

Haastehakemuksen mukaan Telanne ja Juvonen haastattelivat Anttikoskea joulukuussa 2017, jolloin Telanne oli kysynyt Helsingissä asuvalta Anttikoskelta hänen asumisjärjestelyistään siltä varalta, että hänet valittaisiin päätoimittajaksi.

Anttikoski ilmoitti, että hän muuttaisi viikoiksi Tampereelle, mutta hänen miehensä ja 10-vuotias poikansa jäisivät Helsinkiin.

Asianomistajana jutussa on Päivi Anttikoski, joka on nykyään valtioneuvoston viestintäjohtaja. Hän oli yksi ehdokas Aamulehden päätoimittajaksi loppuvuodesta 2017.

Torstaina oikeudessa kuullun Anttikosken mukaan Telanne otti perheasiat esille haastattelun loppuvaiheessa ja kysyi Anttikosken lapsen ikää.

Kun Telanne oli kuullut lapsen täyttävän pian kymmenen, hän oli todennut Anttikosken mukaan, ettei sen ikäinen lapsi pärjää ilman äitiä. Lisäksi Telanne oli ihmetellyt, sopiiko Anttikosken miehelle tämä ratkaisu.

Vastaajat kiistävät perheestä kysymisen

Kai Telanne kiisti jo esitukinnassa kysyneensä Anttikoskelta perheasioista. Myös torstain oikeuskäsittelyssä Telanne kiisti, että hän olisi kysynyt Anttikoskelta tämän pojan ikää tai kommentoinut, ettei lapsi pärjäisi ilman äitiään.

– En missään tapauksessa, aivan pöyristyttävä väite. En voi ymmärtää, miten se liittyisi tähän. Itse kolmen tyttären isänä kuulostaa aivan absurdilta asialta, Telanne sanoi oikeudessa.

Telanne kiisti myös sen, että olisi kysynyt, miten Anttikosken mies suhtautuu tämän muuttoon Tampereelle.

Telanteen kertomus haastattelun lopusta poikkeaa täysin Anttikosken kertomasta. Telanteen mukaan haastattelun lopuksi käytiin lyhyesti läpi Anttikosken sitoutuminen levikkialueeseen ja lehteen. Silloin Anttikoski otti Telanteen mukaan itse puheeksi perheen Helsinkiin jäämisen, mistä Telanne oli jo tietoinen.

– Totesin että se on ihan ok, se on meille tavanomainen järjestely ja käy meille hyvin.

Myös Juvonen kiisti oikeudessa, että Telanne olisi kysynyt Anttikosken perheestä haastattelussa. Hänen kertomuksensa haastattelun lopussa oli samankaltainen kuin Telanteen.

Vastaajilla ja asianomistajalla oli erimielisyyttä myös istumajärjestyksestä haastattelussa sekä siitä, istuiko Telanne koko haastattelun ajan vai kävelikö hän pöydän päässä edes takaisin lopuksi, kuten Anttikoski kertoi.

Haastattelijat pettyivät Anttikosken haastatteluun

Telannetta ja Juvosta edustava asianajaja Petteri Uoti totesi oikeudessa, että Anttikoski karsiutui päätoimittajahausta muiden kuin perhesyiden takia. Myös vastaajat kiistivät oikeudessa sen, että perhesyyt olisivat vaikuttaneet päätoimittajavalintaan.

Uoti viittasi Telanteen haastattelutilanteesta tekemiin muistiinpanoihin, joiden mukaan Anttikoski ei ollut esittänyt Aamulehdelle kehitysehdotuksia ja hän oli kritisoinut entistä työnanastajaansa Helsingin Sanomia.

Sekä Telanne että Juvonen sanoivat oikeudessa, että he olivat pettyneet Anttikosken haastatteluun ja siihen, ettei tällä ollut kunnollisia kehitysideoita Aamulehteä varten.

Molemmat vastaajat kertoivat, että he tiesivät Anttikosken perheestä ja tämän tilanteesta ennen haastattelua. Uoti huomautti, että Anttikoski on tuonut perheensä esiin julkisuudessa haastatteluissa ja kertonut myös CV:ssään, että hänellä on mies ja yksi lapsi.

Asia jäi painamaan Anttikoskea

Asianomistajan todisteena on esimerkiksi Anttikosken haastattelun jälkeen lähettämiä viestejä, joissa hän kertoo haastattelutilanteesta ja sovinistisena kokemastaan Telanteen kommentista.

Syyttäjä kysyi Anttikoskelta, miksi hän oli tuonut asian julkisuuteen vasta monta kuukautta tapauksen jälkeen. Anttikosken mukaan asia oli jäänyt painamaan häntä.

– Ajattelen sitä tosi paljon ja mietin, miten epäreilua se oli, Anttikoski sanoi oikeudessa.

Anttikoski julkaisi tilanteesta Facebook-päivityksen naistenpäivänä maaliskuussa 2018, mutta ei maininnut yhtiötä nimeltä. Hän kieltäytyi pitkään haastatteluista, mutta puhui asiasta lopulta Suomen Kuvalehdelle kesällä 2018.

Anttikosken mukaan häntä oli varoitettu ennen haastattelua kertomasta Telanteelle, ettei perhe ole muuttamassa mukana Tampereelle.

Anttikoski kertoi oikeudessa, että kun hänelle ilmoitettiin puhelimessa, ettei hän saanut paikkaa, syyksi mainittiin perhe.

Anttikosken mukaan hänelle oli kerrottu, että Aamulehden rekrytointiprosessissa oli mukana yhteensä kaksi ihmistä. Oikeudessa Telanne ja Juvonen kertoivat, että tuossa vaiheessa haastateltiin Anttikosken lisäksi vielä kuutta ihmistä.

Anttikoski ihmetteli Juvosen ja Telanteen käsitystä siitä, että hän olisi valmistautunut huonosti haastatteluun. Anttikoski kertoi oikeudessa, että oli valmistautunut haastatteluun huolellisesti, koska paikka Aamulehden päätoimittajana kiinnosti häntä.

Alma Media kustannus Oy on yksi Lännen Median omistajista.