Onhan se aika mielenkiintoista, että toimitusjohtaja on toistamiseen myrskyn silmässä, kun kyse on päätoimittajan palkkaamisesta. Ilmeisesti toimistusjohtaja ei hallitse verbaalista viestintää, kun tuntuu syntyvän epäselvyyttä, mitä on sanottu tai päätetty. Aamulehden asiantuntijat varmaan osaavat opastaa toimitusjohtajaa, kuinka viestitään selvästi ja yksiselitteisesti. Vai onko tässä takana jotain muuta?