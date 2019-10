Alma Median Kai Telanne ja yhtiön henkilöstöjohtaja saivat syytteen työsyrjinnästä päätoimittajavalinnassa – Alman mukaan syytteen saaneilla on hallituksen luottamus

Telanteen epäillään syyllistyneen työsyrjintään Aamulehden päätoimittajan valintaprosessissa. Myös yhtiön henkilöstöjohtaja sai asiassa syytteen.

Alma Median toimitusjohtajaa Kai Telannetta vastaan on nostettu syyte työsyrjinnästä. Syyte liittyy Aamulehden päätoimittajan valintaprosessiin vuonna 2017.

Syyttäjänvirastosta vahvistettiin Lännen Medialle syytteen nostaminen.

Poliisin esitutkinnassa Telanteen on epäilty syrjineen hakuprosessissa kahta Aamulehden päätoimittajaksi hakenutta naista. Myös päätoimittajan valintaprosessiin osallistunut Alma Median henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen on saanut syytteen työsyrjinnästä.

Poliisi aloitti esitutkinnan asiassa vuonna 2018, kun Suomen Kuvalehti uutisoi päätoimittajavalinnasta. Jutun mukaan Päivi Anttikosken valinta Aamulehden päätoimittajaksi kariutui perhesyiden vuoksi.

Anttikosken mukaan toimitusjohtaja Telanne ei hyväksynyt asumisjärjestelyä, jossa Anttikoski olisi muuttanut Tampereelle ja hänen miehensä sekä 10-vuotias lapsensa olisivat jääneet Helsinkiin.

Myöhemmin tutkinta laajeni, kun toinenkin päätoimittajaksi hakenut nainen otti yhteyttä poliisiin. Kyse on samankaltaisesta syrjintäepäilystä kuin Anttikosken tapauksessa.

Alma Media kertoi tiedotteessaan, että toisesta syrjintäepäilystä ei nostettu syytettä.

– Alma Media Oyj:n hallitus on saanut yksityiskohtaisen selvityksen asianomaisilta Alma Median edustajilta. Selvityksen ja keskustelujen pohjalta hallitus luottaa siihen, että rekrytointiprosessissa on toimittu asiallisesti eikä prosessissa ole tapahtunut työsyrjintää. Syytteen nostamisella ei ole vaikutusta asianomaisten asemaan Alma Mediassa. Hallitus seuraa oikeusprosessia ja arvioi asiaa tarvittaessa uudelleen, kun lopputulos on tiedossa, hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila toteaa tiedotteessa.

Telanne on tuomittu työsyrjinnästä aiemmin. Vuonna 2015 Korkein oikeus tuomitsi hänet työsyrjinnästä sakkorangaistukseen. Kyse oli Lapin Kansan päätoimittajaksi vuonna 2008 valitun Johanna Korhosen syrjinnästä. Telanteelle paljastui valintaprosessin aikana, että Korhosen puoliso oli nainen. Korhosen työsuhde purettiin pian tämän jälkeen.

Telanne on kiistänyt, että perhesyyt olisivat vaikuttaneet Aamulehden päätoimittajavalintaan. Anttikoski työskentelee nykyisin valtioneuvoston viestintäjohtajana. Aamulehden päätoimittajaksi valittiin valintaprosessin päätteeksi Jussi Tuulensuu.

Alma Media kustannus Oy on yksi Lännen Median omistajista.