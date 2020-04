Alko voitti latvialaisfirman markkinointikiistassa – Super Alko -tunnukselle käyttökielto uhkasakon voimalla

Alko sai brändilleen suojan oikeudelta. Latvialaisyritys kiisti, että sen käyttämät markkinointinimikkeet olisivat voineet sekoittua valtion monopoliyhtiöön.

Markkinaoikeus on kieltänyt latvialaisyritystä 200 000 euron sakon uhalla käyttämästä Super Alko -tunnuksia Suomeen suunnatussa markkinoinnissaan. Oikeus pudotti uhkasakon määrää 100 000 eurolla Alkon vaatimasta määrästä.

Alkon mielestä Aldar Latvia SIA -yhtiön käyttämissä markkinointinimissä on sekaantumisvaara Alkon omaan tavaramerkkiin, jonka käyttö alkoi vuonna 1932 ja joka on vuosien aikana vakiintunut. Alkon tavaramerkki on listattu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon.

Latvialaisyritys on käyttänyt tunnuksia Super Alko ja SUPER ALKO Suomeen suunnatussa markkinoinnissaan. Yritys on mainostanut matkailijoille suunnatussa suomenkielisessä opaslehdessä ja viitannut nimikkeisiin suomenkielisille asiakkaille tarkoitetuilla verkkosivuillaan.

Yhtiö kiisti sekaantumisriskin

Latvialaisfirma vaati kanteen hylkäämistä. Yritys kiisti käyttäneensä Alkon tavaramerkkiin sekoittuvia tunnuksia elinkeinotoiminnassaan Suomessa. Yritys katsoi lisäksi, ettei sen markkinointinimi ole vaarassa sekoittua Alkon tavaramerkkiin, koska Alkon brändi on Suomessa vakiintunut ja laajasti tunnettu.

Yhtiö kertoi omistavansa Latviassa toimivan alkoholin vähittäis- ja tukkukauppaan erikoistuneen SuPer Alko Latvia -myymäläketjun ja olevansa SuPer Alko -tavaramerkin haltija. Myytäviä tuotteita ei yhtiön mukaan ole markkinoitu verkossa sekaantumisvaaraa aiheuttavilla tunnuksilla. Opaslehden tavoittavuutta yhtiö piti Suomessa pienenä ja kertoi muuttaneensa mainostensa sisältöä.

Latvialaisfirma pyysi markkinaoikeutta esittämään ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle, mutta markkinaoikeus ei pitänyt ennakkoratkaisun hakemista tarpeellisena. Sen sijaan oikeus katsoi latvialaisyrityksen loukanneen Alkon tavaramerkkioikeuksia ja määräsi uhkasakon voimalla yrityksen lopettamaan sekaantumisvaaran aiheuttavien tunnusten käytön markkinoinnissa.

– Aldar Latvia SIA näyttää tehneen joitakin muutoksia ja noudattavan ainakin pääosin markkinaoikeuden ratkaisua, toteaa Alkon yhtiölakimies Jonna Björklund.

Oikeus ei vielä välituomiossaan ottanut kantaa vahingonkorvausvaatimuksiin.

Tavaramerkkisekaannuksia myös aiemmin

Super Alko -nimikkeestä on käyty Suomessa oikeutta aiemminkin. Korkein oikeus hylkäsi vuonna 2017 virolaisen Osaühing Aldar Eesti -yhtiön valituslupahakemuksen asiassa, joka koski Virossa rekisteröityjen superalko.ee -verkkotunnuksen ja Super Alko -tavaramerkin käyttöä Suomessa.

KKO:n ratkaisu merkitsi sitä, että Helsingin hovioikeuden tuomio jäi voimaan. Päätöksessään hovioikeus kielsi virolaisyhtiötä käyttämästä kyseistä verkkotunnusta ja tavaramerkkiä Suomeen suunnatussa myynnissä ja markkinoinnissa.

– Tällä hetkellä Alkolla ei ole muita vireillä olevia Alkon tavaramerkkiin liittyviä oikeudenkäyntejä, yhtiölakimies Björklund kertoo.