Se on kuuleppa siksi kun jokainen on syytön kunnes toisin todistetaan. Siinä vaiheessa on vielä oikeuksiakin, ei syytettynä oleminen niitä vähennä. Tämä ero kun ei ole kaikille vieläkään selvä niin siksi naamansa saa halutessaan peittää. Ulkopuolisten neuvot alentavat oikeuslaitoksen arvoa, niinkuin he eivät siellä tietäisi mikä on sallittua ja mikä ei.