Aktiivimalli säilyy ainakin vuoden loppuun – Emma Kari: Korvaavat toimet riippuvat työllisyysvaikutuksista, Kurvinen: Ei purkua ennen korvaavia toimia

Kylläpä on takkuista jo hallituksen alkutaival: metsien hakkuut (Mikkonen vs. Kulmuni), turvapaikkapolitiikka (Ohisalo, Andersson vs. Kurvinen), aktiivimalli (Harakka, Pekonen, Kari vs. Kurvinen, Lintilä). Poikkeuksetta asetelma on aina vihervassurit vs. kepu. Ei taida tämä hallitus istua koko kautta. Kepu lähtee jossakin vaiheessa ja se on sitten siinä.