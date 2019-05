Aktiivimalli on peruttava ja tilalle luotava uusi järjestely, vaatii STTK:n johtaja Antti Palola – "Turvan kestoa ei pidä lyhentää"

Aktiivimalli oli 1990 laman aikana, kun eroraha yli 10 vuotta työssä olleelle 10 000 markkaa, opiskelurahana sai lähes yhtä paljon muistaakseni n. 1500 mk /kk, kannusti opiskelemaan+ ansioonsuhteutettu kokonaisena siihen päälle.

Suomi oli käytännössä velaton maa.

Aktiivimallin pitää olla kannustava, ei työttömyysrahan leikkaus pääasia ja uhkailu.

Paras tapa työllistää oli 1990 luvun laman aikana, kun päiväraha maksettiin täysimääräisenä niinä päivinä, kun oli työtön, silloin kun oli työssä sai palkan kokonaan, eikä niiltä päiviltä ansioon suhteutetut päivät vähentyneet, kun oli työssä tai opiskeli.

Tuli Kokoomus ja keksi sovitellun päivärahan kaikille, siihen loppui lyhytaikaiset työt kokonaan.

Itse olin lähes koko ajan töissä ennen sovittelun päivärahan keksimisen alkua, yksikin kuukausi meni hyvin sain palkkaa lähes koko kuukauden ja yhden päivän ansioonsuhteutettua, oli mahtavaa tehdä 1-3 päivän sijaisuuksia muutenkin työpaikalla, vaikka mm. teknisten töiden opettajana, samoin yrityksissä muita sijaisuuksia riitti, moni kaveri alkoi remotoimaan lyhyitä jaksoja vaikka asuntoja, sitten Kokoomus pilasi nämä päivän ja pitemmätkin sijaisuudet ja alkoi itkemään kun työttömät ei ota töitä vastaan, ei kannattanut maksaa omavastuita valtiolle joka ensin leikattiin päivärahasta ja palkasta, sai odottaa rahoja kolme kuukautta, ei ollut varaa käydä työssä ja lahjoittaa vielä palkasta.

Kokoomus on ollut vallassa 1990 luvulla valtion velka oli nimellinen ehkä 350 miljoonaa markkaa, nyt valtion velka on 105 000 miljoonaa euroa, kolmekymmentä vuotta on palkansaajille keksitty huononnuksia, tämä aktiivimalli on vain yksi tyhmimmistä, toivottavasti ihmisille järjestetään työtä, maassa on sitä paljon.

Työ kelpaa, kun maksetaan täysimääräinen päiväraha kuukauden jaksossa työttömyyspäiviltä ja työssä olopäivilta saa palkan, siitä maksaa ay jäsenmaksut, työnantaja verot jne..

Työttömät pitää aktivoida byrökratiaa vähentämällä, asumistuki ym. ilmaiset rahat estää työn ottamisen peruspäivärahalaisilta.