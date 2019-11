Aktiivimalli kannusti ottamaan vastaan lyhytaikaisia töitä ja osallistumaan työllisyyttä edistäviin palveluihin

Palveluihin osallistuu tasan niin monta kelle palveluita on tarjolla, koska palvelutarjonta on rajoittava tekijä ja osallistuminen on tietyissä tapauksissa pakollista. Työllistyminen riippuu uusien työpaikkojen määrästä eikä hakijoiden määrästä.

Teoreettisesti aktiivimallin vaikutus on +-0 eikä tämäkään sitä muuksi muuta. Tutkimus oli siis nollatutkimus, mikä tiedettiin etukäteen eikä se tietenkään ole tutkijoiden vika. Mutta tulihan todettua, että saa vartiaisille jauhot suuhun.