Akavan esitys: Osan työttömyyskorvauksesta saisi vasta päästyään töihin – "Työn hakemisen ja vastaanottamisen pitää olla kannattavampaa kuin nykyisin"

Eli aktiivimalli takaisin poistettuna koulutukseen osallistumisen vaikutuksilla työttömyysturvaan. Toisille pysyväleikkaus esim yli 60- vuotiaille, vajaakuntoisille, Ja kausityöntekijöiltä voitaisiin vipata esim tuo 700 e saako korkoineen takaisin? Eikö työttömyysturva ole tarkoitettu työttömänä olevan taloudelliseksi turvaksi? Entäs jos se työttömyysturva on esim 700e kuussa ,ota siitä se 6% pois niin kovasti kannustaa toimeentulotuelle. Akava ajatus on se että kaikki on työttömän omaa syytä ja kumpuaa laiskuudesta.