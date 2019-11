Ajokorttiuudistus epäonnistunut tavoitteissaan pahasti, sanoo Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys: "Valintaa halvan ja hyvän ajo-opetuksen välillä"

Vuoden 2018 ajokorttilain uudistus on heikentänyt jopa merkittävästi ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta, sanoo Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys.

Ajokorttiuudistuksen myötä ajo-opetuskertojen määrä väheni ja simulaattoriopetuksen määrä lisääntyi. Uudistus on johtanut siihen, että merkittävä määrä ajokokeeseen saapuvasti haluaa läpäistä kokeen mahdollisimman vähillä ajokerroilla ja vähillä kustannuksilla, Perinneyhdistys toteaa tiedotteessa.

– Kuljettajan kyky ja taito ajaa autoa liikenteessä turvallisesti on usein niin heikko, että kuljettajan ajaminen liikenteessä vaarantaa tutkinnon vastaanottajan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta.

Perinneyhdistyksen mukaan liian usein hylätyn ajokokeen jälkeen tullaan uuteen kokeeseen ilman yhdenkään tunnin lisäopetusta, koska lisäopetuksen tarvetta arvioi ajo-oppilas itse.

– Ajokorttiuudistuksen kunniakas tavoite ajo-oppilaiden valinnanvapauden lisääntymisestä ja ajo-oppilaan yksilöllisten tarpeiden täyttymisestä on todellisuudessa vain valintaa halvan ja hyvän ajo-opetuksen välillä, Perinneyhdistys sanoo.

Opetuslupien myöntämisperusteiden huomattava keventäminen on nostanut esiin merkittäviä ongelmia.

– Teoriakokeen poistaminen opetusluvalla opettavalta henkilöltä on tehnyt opetuslupaopetuksesta liian usean oppilaan kohdalla heikkotasoista. Opetusluvalla opettavien henkilöiden ammattitaito ajo-opettajina vaihtelee merkittävästi ja opetusluvalla opetuksesta on tullut opetustilanteen sijaan bisnes, jolla hankintaan vastuullisen opetuksen sijaan jopa ansiotuloja. Opetuslupaopettajien tietoisuus ajokokeessa vaadittavista asiapapereista on ajoittain jopa hämmästyttävän heikko.