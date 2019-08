Airiston veneturma selvitetään viranomaistyötä myöten – "Tarkastelemme pelastustoimia ja viranomaistoimia kehittämisen ja opiksi ottamisen kannalta"

Moottoriveneen kuljettajaa epäillään kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta – onnettomuudessa menehtyneet olivat veljeksiä.

Onnettomuustutkintakeskus Otkes nimitti maanantaina tutkintaryhmän Airiston veneonnettomuuden selvittämiseksi.

– Onnettomuuden mahdollisesta syystä on aivan liian aikaista sanoa vielä mitään, Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoo Lännen Medialle.

Otkes nimitti tänään maanantaina tutkintaryhmän, joka jatkaa lauantainan sattuneen onnettomuuden selvittämistä.

– Me olemme tänään (maanantaina) kasattu viikonlopun tietoja yhteen. Niiden perustella muodostimme tutkintaryhmän, jonka vetäjä on taustaltaan merikapteeni. Lisäksi tutkintaryhmässämme on psykologian tohtori, joka on erikoistunut liikennepsykologiaan. Lisäksi ryhmässä ensihoidon ja meripelastustoiminen ammattilaiset, Nurmi sanoo.

Myös pelastustoimet selvitetään

Moniammatillinen tutkintaryhmä on tarpeen, koska Airistolla tapahtunutta onnettomuutta tutkitaan pelastustoimien ja viranomaistoimien osalta myös.

Tutkintaryhmä selvittää muun muassa sitä, miten vakavaa meriliikenneonnettomuutta johdetaan sellaisena päivänä, jolloin päällekkäin on useita virkatehtäviä.

Lisäksi tutkintaryhmä perehtyy siihen, miten merellä olevalle onnettomuuspaikalle saadaan nopeasti apua ja millä tavalla onnettomuudessa loukkaantuneet ihmisten voidaan kuljettaa nopeasti jatkohoitoon.

– Tästä ei voi päätellä sitä, että asioita olisi hoidettu huonosti. Me tarkastelemme pelastustoimia ja viranomaistoimia kehittämisen ja opiksi ottamisen kannalta, Nurmi sanoo.

Tulevien kuukausien aikana tutkintaryhmä käy läpi kaikki onnettomuuteen vaikuttaneet tekijät sekä sen, miten viranomaiset ovat onnettomuustilanteessa toimineet.

Nurmen mukaan tutkintaryhmän tulokset on tarkoitus tuoda julki ensi vuoden keväällä, juuri ennen uuden veneilykauden alkamista.

– Mahdolliset suositukset annetaan vasta analyysien ja niistä tehtävien johtopäätösten perustella. Meidän päämäärämme on tulla näiden asioiden kanssa ulos ensi keväänä, ennen seuraavan veneilykauden alkua. Silloin mahdolliset suositukset saadaan veneilijöiden tietoon.

Nurmen mukaan veneiden kohtaamiseen liittyvät ongelmat ovat vesillä varsin yleisiä, mutta Airistolla tapahtunut onnettomuus on harvinainen, koska onnettomuudessa menehtyi kaksi ihmistä.

– Mikäli onnettomuustilanne on sellainen, miltä se vaikuttaa, kyseessä ei ole ennenkuulumaton tapaus. Harvinaista on se, että onnettomuuden seuraukset olivat näin vakavat, Nurmi toteaa.

Onnettomuudessa menehtyneet veljeksiä

Poliisi kertoi maanantaina, että viime lauantaina Saaristomerellä tapahtuneessa moottori- ja purjeveneen törmäyksessä menehtyi vuosina 1973 ja 1969 syntyneet miehet.

– Onnettomuudessa menehtyneet miehet ovat turkulaisia veljeksiä, rikosylikonstaapeli ja onnettomuuden tutkinnanjohtaja Joachim Mattfolk kommentoi Lännen Medialle.

Turmassa oli yhteensä kahdeksan henkilöä. 15-metrisessä moottoriveneessä oli kaksi aikuista ja 8-metrisessä moottoripurjehtijassa neljä aikuista ja kaksi lasta.

Poliisin mukaan kaikki asianomaiset olivat suomalaisia. Alkoholilla ei epäillä olleen osuutta onnettomuuteen.

Moottoripurjehtija, jolla menehtyneet veljekset kulkivat, liikkui tapahtumahetkellä moottorivoimalla. Suurempi moottorivene törmäsi moottoripurjehtijaan.

Isomman moottoriveneenkuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta. Miestä on kuulusteltu tapauksesta.

Poliisin tutkinta jatkuu teknisellä tutkinnalla sekä osallisten ja todistajien kuulusteluilla. Tutkinta suoritetaan yhteistyössä merivartioston kanssa.

Poliisi ilmoittaa, ettei kommentoi vielä tässä vaiheessa veneiden kulkusuuntia tai yhteentörmäyksen syytä.

Airiston merialueella tapahtunut törmäys sattui vajaan 30 kilometrin päässä Turusta. Onnettomuus tapahtui Seilin pohjoispuolella kulkevalla vilkasliikenteisellä laivaväylällä.

Hätäpuhelu soitettiin onnettomuuspaikalta noin kello kahden aikaan. Onnettomuusveneessä ollut henkilö sekä läheisessä saaressa ollut silminnäkijä soittivat apua.

Tapahtumapaikalla menehtyi yksi mies. Toinen mies oli kriittisessä tilassa ja paikalle tuotiin korkean tason ensihoitoyksikkö. Toinen mies menehtyi myöhemmin.

Lisäksi onnettomuudessa loukkaantui neljä muuta ihmistä. Kolme muuta matkustajaa selvisi vammoitta, kertoi meripelastusjohtaja Anssi Somppi lauantaina.

Tutkinnanjohtaja Mattfolkin mukaan vastaavanlaiset tapaukset, jossa veneilijä menehtyy, eivät ole kovin yleisiä.

Juttua päivitetty kello 18.17: Lisätty Veli-Pekka Nurmen kommentit.