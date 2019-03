Airiston Helmen venäläisliikemies saattaa saada koskemattomuuden Suomen vierailun ajaksi – Poliisin mukaan "kutsu" on yksi vaihtoehdoista

Ei se noin ole lain mukaan! Perustuslain mukaan jokainen Suomessa asuva tai laillisesti maassa oleva on saman arvoinen. Ja asian varmistamiseksi vielä samaiunen perustuslaki määrää, että jos joku toinen laki on ristiriidassa perustuslain kanssa, niin perustuslaki on se mitä noudatetaan. Lukekaa itse sama siitä jokaiseen kotiin jaetusta sinikantisesta perustuslaista!