Airiston Helmen venäläinen pääepäilty vaati kotietsinnän laillisuuden tutkimista – käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen

Oikeudenkäyntiasiakirjat jäävät salaisiksi Keskusrikospoliisin vaatimuksesta.

Airiston Helmi -yritys ja sen 36-vuotias venäläisjohtaja hävisivät perjantaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa oikeusjutun, jossa he vaativat selvittämään, oliko poliisin laaja kotietsintä pakkokeinolain vastainen.

Käräjäoikeuden päätöksellä Airiston Helmi -yrityksen vaatimus kotietsinnän laillisuudesta jätetään tutkimatta. Venäläismiehen vaatimus kotietsinnän laillisuuden tutkimisesta hylättiin. Airiston Helmi ja venäläisjohtaja joutuvat maksamaan itse oikeudenkäyntikulunsa.

Keskusrikospoliisin pyynnöstä oikeudenkäynti sekä päätösasiakirjat ovat salaisia.

Epäiltynä laajassa talousrikosjutussa

Venäläismies on myös pääepäiltynä laajassa talousrikosjutussa, jossa syytekohtana on muun muassa törkeä veropetos. Poliisi epäilee, että Airiston Helmessä on pesty miljoonien eurojen edestä rahaa.

Poliisi teki laajan kotietsinnän Paraisilla sijaitseviin Airiston Helmen kiinteistöihin syyskuussa. Operaatioon osallistui yhteensä satoja poliiseja ja sotilaita. Paikalta löydettiin runsaasti käteistä rahaa ja monenlaista tietomateriaalia.

Venäläinen pääepäilty piti kotietsintää liian kovaotteisena ja laittomana, mutta Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti perjantaina toisin.

Epäiltynä avunannosta törkeään veropetokseen on myös 51-vuotias virolaismies, joka työskenteli Airiston Helmessä. Hänet on päästetty vapaaksi odottamaan oikeudenkäyntiä. Venäläismies on yhä vangittuna.