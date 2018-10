Airiston Helmen hallituksen jäsenenä toimineen venäläismiehen vangitsemista jatkettiin

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on päättänyt jatkaa Airiston Helmen hallituksen jäsenenä ja nimenkirjoittajana toimineen venäläismiehen vangitsemista. 36-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä törkeästä veropetoksesta.

Hänet oli jo viime viikolla vangittu törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta epäiltynä lievemmällä syytä epäillä -perusteella. Poliisi ei kuitenkaan löytänyt uudelleenvangitsemisen tueksi tarpeeksi näyttöä törkeästä rahanpesurikoksesta.

Mies kiistää syyllistyneensä epäiltyyn rikokseen. Hänen asianajajansa Tuomas Sunnari totesi vangitsemisen jälkeen, että rahanpesurikoksesta ei ole mitään näyttöä. Hänen mukaansa myös verorikosepäily on perusteeton.

- Se mikä tässä on tällä hetkellä hyvää on, että täällä ei vaadittu päämiestäni vangittavaksi ollenkaan törkeästä rahanpesusta epäiltynä. Se on ihan oikein. Hän ei ole sellaiseen syyllistynyt, eikä siitä ole mitään näyttöä. Hänet vangittiin nyt epäiltynä törkeästä veropetoksesta, mutta senkin hän kiistää, Sunnari sanoi.

Sunnari ei kommentoi päämiehensä ajatuksia tilanteesta eikä sitä, mikä on tämän rooli Airiston Helmessä.

Kuten viime kerrallakin, vangitsemisoikeudenkäynti kesti noin kaksi tuntia.

Myös toista viime viikolla vangittua miestä vaaditaan tänään uudelleen vangittavaksi. 51-vuotias virolaismies on poliisin mukaan ollut Airiston Helmen työntekijä.