Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut Airiston Helmi -yhtiön hallituksen jäsenenä ja nimenkirjoittajana aiemmin toimineen venäläisen. Häntä epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta.

Mies kiistää rikokset. Miehen puolustuksen mukaan miehen osuus kokonaisuudessa on ollut hyvin vähäinen.

- Päämieheni kiistää jyrkästi syyllistyneensä mihinkään rikolliseen menettelyyn, hän on kiistänyt nämä epäilyt. Hänellä on hyvin vähäpätöinen rooli tässä asiakokonaisuudessa, kaikki toiminta on ollut täysin laillista. Enempää en tästä asiasta tässä vaiheessa kommentoi, asianajaja Tuomas Sunnari sanoi vangitsemisistunnon päätteeksi.

Venäläismies vangittiin todennäköisiä syitä lievemmällä syytä epäillä -perusteella. Tämä tarkoittaa, että poliisin on yhä hankittava näyttöä pidempiaikaisen vangitsemisen tueksi.

Oikeus käsittelee tänään myös vaatimuksen jutussa epäillyn virolaismiehen vangitsemisesta. Hän liittyy puhelinliittymän omistuksen perusteella yhtiöön.

Poliisi teki viikonloppuna Turun saaristossa etsintöjä 17 kohteessa lukuisten poliisien ja muiden viranomaisten voimin. Syksyllä 2007 perustettu Airiston Helmi omistaa alueella kiinteistöjä.

Poliisi löysi viikonlopun etsinnöissä yhdestä kohteesta muun muassa puolen miljoonan euron käteisvarat, jotka tukivat poliisin mukaan rahanpesuepäilyjä. Lisäksi osa muiden etsintäkohteiden rahalöydöksistä oli vielä aamupäivästä laskematta ja käteisen kokonaismäärä näin ollen hämärän peitossa. Muut löydökset olivat poliisin mukaan pienempiä kuin jo aiemmin mainittu puolen miljoonan löytö.