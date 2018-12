Suomen poliittinen historia tuntee paljon pienten puolueiden ehdokkaiden läpimenoja kansanedustajaksi. Tunnetut kasvot auttavat äänien keräämisessä, mutta piilevää äänikynnystä on syytä pohtia.

Suomessa on tällä hetkellä 19 rekisteröityä puoluetta, joista kymmenellä ei ole kansanedustajaa. Pienistä puolueista on vaikeaa, mutta ei mahdotonta ponnistaa kansanedustajaksi. Niistä tulevat kansanedustajat jäävät myös usein yhden kauden ihmeiksi. Tätä mieltä on politiikan tutkija Petri Koikkalainen Lapin yliopistosta.