"Ainahan sitä vähän jännittää" - keskustan ryhmäjohtaja Kurvinen saapui demariväen eteen

Varapuhemies Haatainen muistutti, että politiikassa aina välillä luottamusta koetellaan.

Eduskunnassa eletään jälleen jännitysnäytelmää.

Nyt keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen saapui demariryhmän eteen selvittelemään viime päivien episodia.

Kurvinen tekee retken demareiden ryhmään, koska sdp:n ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman oli näin toivonut.

Lindtman muotoili twitterissä seuraavasti: Olen pyytänyt, että keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaa selvittämään huomiseen sd-ryhmäkokoukseen keskustan ryhmän ajattelua ja viime päivien tapahtumia.

Hetki sitten tavoitettu Kurvinen kertoi, että ainakin sitä pitää vähän jännittää, kun menee esiintymään.

Iso juopa

Demareiden ja keskustan välillä uumoillaan olevan iso juopa, sillä keskusta oli pääministeri Antti Rinteen eropakon takana. Luottamusta ei löytynyt pääministerille.

Millaisen selvityksen aiot antaa demariryhmälle?

– Menen Lindtmanin pyynnöstä keskustelemaan heidän kanssaan ja kertomaan niistä tunnelmista, mitä meillä on tämän hallituskriisin jälkeen. Kerron myös, mitä me ajattelemme tulevasta ja vastaan heidän kysymyksiin. Toivon, että tämä keskustelu voisi olla askel uuteen yhteistyöhön ja luottamukseen, Kurvinen totesi.

Hän jatkoi, menevänsä tilaisuuteen avoin vuorovaikutus mielessään.

Miten olet valmistautunut tapaamiseen?

– Materiaalia on mukana aika paljon, muutoin avoimin mielin.

Karsea kannatus

Keskustalla on ollut torstaina kalsea aamu. Ylen kannatusmittauksessa keskustaa äänestäisi enää reilut kymmenen prosenttia äänestäjistä. Tulos on historiallisen huono.

Taustalla on myös jupakka siitä, kuka junaili Rinteen eroa.

Julkisuuteen on vuodettu keskustan eduskuntaryhmien käyttämän whatsapp -ryhmän keskusteluketju. Siitä on vedetty johtopäätöksiä, joiden mukaan taustalla olisivat häärineet entinen pääministeri Juha Sipilä sekä kansanedustaja Markus Lohi.

Kurvinen vakuutti keskiviikkona Lännen Medialle, että operaation esitteli ryhmälle ja puoluehallitukselle yksinomaan kuuden hengen puoluejohto.

Sipilä sen paremmin kuin Lohikaan eivät olleet kätilöinä.

Koeteltu ennenkin

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) kiirehti ryhmäkokoukseen, mutta ehti antaa muutaman kommentin.

Hänen mukaansa viime päivien episodi on ollut poikkeuksellista ja harmillista.

– Nyt sdp kokoaa rivinsä ja sunnuntaina valitaan uusi pääministeri. Sitten palataan normaaliin päiväjärjestykseen ja alamme rakentaa luottamusta. Hallitusohjelma on hyvä ja kannatettava.

Kuinka vaikeata luottamusta on rakentaa?

– Politiikassa on aina vaiheita, jolloin luottamusta koetellaan. On erityisen tärkeää nähdä puolueessa, että nyt on mentävä eteenpäin.