Aerobic-mestari Tuuli Matinsalolla riittää yhä kysyntää – fyysisestikin rankka Selviytyjät oli mieleenpainuva kokemus

Tuuli Matinsalo näkee liikunnanopettajan työssään, miten liikkumattomuus kasautuu.

Tuuli Matinsalo on sopeutuvaa sorttia. Muistikuviensa mukaan hän ehti 12 vuoden ikään mennessä asua 12 eri paikassa.

Lapsuudessa perhe muutti isän töiden perässä syntymäkaupunki Torniosta Yhdysvaltain Pohjois-Carolinaan, kun Tuuli oli kahdeksan kuukautta vanha.

– Olisinko ollut Suomeen palatessamme kaksivuotias. Sen verran kieli oli tarttunut, että hoin kuulemma ”Where’s my tutti?”.

Monen mutkan kautta Matinsalo on perheensä kera asettunut asumaan Keski-Suomeen Jyväskylään. Hän viihtyy Suomen Ateenassa, jossa on pienen ja riittävän suuren kaupungin edut. Kotoa Mattilanpellolta Kuokkalan yläkouluun pyöräillessä ei työmatkan varrelle osu yksiäkään liikennevaloja.

– Ihana paikka kaikin puolin. Tykästyin Jyväskylään hirveästi tullessani tänne opiskelemaan 1990-luvun alussa.

Matinsalon urheilu-ura hakeutui Jyväskylässä uusille raiteille yliopisto-opintojen alussa. Hän oli 1980- ja 90-luvuilla kilpaillut rytmisessä ja joukkuevoimistelussa, kunnes aerobic-kärpänen puraisi.

– Yliopiston silloinen liikuntasihteeri Merja Kalaja harrasti aerobicia. Kävin katsomassa SM-kisat ja vakuutuin, että laji oli minulle räätälöity. Rytmisessä voimistelussa olin vähän kuin norsu lasikaupassa, kun oli lyhyet vipuvarret ja lihasta tarttui varteen helposti. Ne ominaisuudet sopivat kilpa-aerobiciin hyvin.

Matinsalo harrasti joukkuevoimistelua ja kilpa-aerobicia vuoden rinnakkain.

– Niillä on ihan eri liikekieli. Aerobicissa se on sotilaallisen tarkkaa, joukkuevoimistelussa pitää antaa liikkeen virrata. Taidon oppimisen kannalta se oli opettavaista aikaa.

Matinsalo on useine maailman- ja euroopanmestaruuksineen Suomen Miss Aerobic, lajin kotimainen keulakuva.

– Voimistelussa kasvatin siivet, mutta vasta kilpa-aerobicissa lähdin lentoon.

Yksi esimerkki lisää Matinsalon sopeutumiskyvystä ovat 2000-luvun vierailut television viihdeohjelmissa. Liikunnallisella ja esiintymistaitoisella naisella oli kysyntää niin tanssikisassa kuin tosi-tv-seikkailuissakin. Viime keväänä tv:stä nähty, Filippiineillä viiden viikon ajan kuvattu Selviytyjät-reality oli mieleen jäävä kokemus.

– Se on ollut meidän perheen lemppariohjelma, jota varsinkin lapset ovat katsoneet innoissaan. Se oli fyysisesti tosi rankkaa, sillä ruokaa oli tarjolla yksi riisiannos ja jauholettu päivässä.

Tosi-tv:tä vähemmän seuraava ei välttämättä innostu Selviytyjiin liitetyistä ”juonitteluista” ja ”liittoutumisista”, äärimmilleen kärjistetyistä ihmissuhdepeleistä.

– Joo, tuollainen menee hirveäksi kieroiluksi, mutta se on mielenkiintoinen testi. Ennen ohjelmaa pähkäilin, kuinka pystyn selviytymään, kun olen niin naiivi ja kaikkea muuta kuin kieroileva ihminen.

Hyvin Matinsalo pärjäsi. 16 kilpailijan joukossa hän putosi viidenneksi viimeisenä.

Matinsalo pitää liikunnanopettajan työstään, vaikka haasteellisuutta tehtävässä riittää.

– Koululiikunnassa on polarisoitumisilmiö: oppilaissa on porukkaa, joka liikkuu paljon, ja on porukkaa, joka ei terveytensä kannalta liiku tarpeeksi. Massa siitä keskeltä on hävinnyt.

Kannustava asenne voi auttaa, ei pakottaminen ja saarnaaminen.

– On tasapainoiltava, että saisi avitettua pienen, lepattavan liikuntaliekin roihua kohti.