Aarnion asianajaja Leppiniemi: "Aarnio ilmoittautuu itse vankilaan", tuomio oli pettymys – Poliisi on ehtinyt etsintäkuuluttaa Aarnion

Jari Aarnion avustaja, asianajaja Riitta Leppiniemi ei vielä tiedä, onko aikeissa hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Kymmenen vuoden tuomion muun muassa törkeistä huumausainerikoksista hovioikeudessa tänään saanut Jari Aarnio on pettynyt tuomioonsa, sanoo hänen avustajansa, asianajaja Riitta Leppiniemi.

– Hän on koko ajan sanonut ja sanoo, ettei ole syyllistynyt törkeisiin huumausainerikoksiin, niin tuomio on pettymys, Leppiniemi kommentoi.

Leppiniemi on ollut oikeudessa avustajana toisessa istunnossa, joten hän ei ole ehtinyt perehtyä tuomioon. Siksi hän ei osaa arvioida, onko aikomuksena hakea korkeimmalta oikeudelta valituslupaa tuomioon.

– Nyt pitää rauhassa perehtyä hovioikeuden tuomioon ja miettiä sitten päämieheni kanssa, mitä asioita siellä olisi, joissa valituslupaa voisi tai kannattaisi hakea.

Aarnio tuomittiin yhteensä 18 rikoksesta, kuten viidestä törkeästä huumausainerikoksesta. Käräjäoikeudessa tuomituista syytteistä hylättiin hovioikeudessa neljä, mutta Aarnio tuomittiin silti maksimipituiseen rangaistukseen.

– Havaitsin, että joitakin syytekohtia on hylätty, mutta on vaikea arvioida, miten hovioikeus on päätynyt tähän lopputulemaan, Leppiniemi sanoo.

Leppiniemi arvielee, että tuomion pituus on säilynyt huumausaineen määrän vuoksi.

Huumausainejutuissa on hänen mukaansa suuri merkitys sillä, mikä syyksi luetun huumausaineen määrä ja laatu on ollut.

– Ilmeisesti tässä on nyt katsottu, että määrä on sellainen, että joidenkin syytekohtien hylkäämisestä huolimatta tuomion pituus on katsottu silti oikeaksi.

Leppiniemi: Aarnio ilmoittautuu itse vankilaan

Aarnio aikoo itse ilmoittautua vankilaan, Leppiniemi kertoo.

– Samoin kuin käräjätuomion jälkeen, hän on ennalta sanonut, että aikoo tämänkin tuomion jälkeen ilmoittautua itse vankilaan.

Helsingin poliisin yleisjohtajan, komisario Patrik Karlssonin mukaan Aarniosta on jo tehty etsintäkuulutus.

– Kun tulee oikeuden päätös, että on vangittava heti, tavanomainen prosessi menee niin, oikeudesta tuomio kiertää poliisille, ja poliisi etsintäkuuluttaa henkilön tällöin, Karlsson sanoo.

Karlssonin mukaan etsintäkuulutuksessa kehotetaan ottamaan henkilö tavattaessa kiinni ja toimittamaan lähimpään vankilaan.

Helsingissä se tarkoittaa käytännössä Sörnäisten vankilaa.

Lännen Median tietojen mukaan Aarnio on ollut määrä passittaa alkuun juuri Sörnäisiin. Lopullinen tuomion suorittamisen paikka ei ole vielä tiedossa.

Kun vangittavaksi määrätty henkilö ilmoittautuu itse poliisille, henkilöä ei ole yleensä tarpeen esimerkiksi laittaa käsirautoihin, Karlsson kertoo.

– Henkilö voi ottaa yhteyttä suoraan vankilaan tai kävellä suoraan portille ilmoittautumaan. Myös poliisille voi ilmoittautua, jolloin poliisi kuljettaa vankilaan.