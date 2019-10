Äärioikeistopiireistä irtaantunut oululaiskoomikko Iikka Kivi: "Miehet kokevat tässä ajassa itsensä impotenteiksi ja vastaavat siihen väkivallalla"

Iikka Kivelle huumori on väylä inhimillisyyteen. Sillä hän vaiensi myös kiusaajansa koulussa. Aloittelevana koomikkona hän ilkeili ja laukoi rasistisia ja seksistisiä vitsejä. Sitten jatkuva vihaisen miehen rooli alkoi väsyttää. "Äärioikeistolaisuudesta irtaantuminen on tehnyt huumoristani monipuolisempaa", mies sanoo nyt. Parhaillaan Suomea yksin kiertävän Iikka Kiven ensimmäinen sooloesitys on hänen henkilökohtaisin työnsä.

Kun panee itsensä likoon, käsittelee synkkiä aiheita ja tekee niistä huumoria, on olemassa riski, että yleisö ei innostukaan. Iikka Kivi, 33, päätti kuitenkin kokeilla.

Suosittu stand up -koomikko on juuri aloittanut Spede on kuollut -soolokiertueensa. Takana ovat ensimmäiset keikat, ja Kivi voi jo huokaista helpotuksesta – tyrmäystä ei tullutkaan, sen sijaan yleisössä on jopa itketty.

– Esityksessäni on semmoisia kohtia, joissa ei niin kauheasti naurata, mutta kyseessä on kuitenkin stand up -show, jonka on tarkoitus naurattaa ja tehdä hankalistakin kohdista vitsejä. Vakavimmat asiat voivat olla myös hauskoja, Kivi sanoo.