Äärioikeiston kansainvälinen tapahtuma järjestettiin turkulaisravintolassa – Ravintoloitsija: Nyt on petetty olo

Äärioikeisto kokoontui Turun keskustassa poliisin tiukassa vartioinnissa. Tilaisuuden luonne tuli yllätyksenä ravintoloitsija Jani Hellströmille, joka ei olisi halunnut kokousta tiloihinsa.

Äärioikeiston kansainvälinen Awakening 2 -tapahtuma järjestettiin lauantaina Turun Taidemuseonmäellä sijaitsevassa ravintola Suomalaisella Pohjalla.

Tapahtuman luonne tuli ravintoloitsija Jani Hellströmille yllätyksenä.

– Aloimme ihmetellä aamulla, kun täällä oli heidän puolestaan erityisiä järjestelyjä ja turvamiehiä. Kysyimme asiasta, mutta ihan suoraa vastausta emme saaneet. Kyllä tämä homma sitten aukesi, jonkinlainen äärioikeiston kokous on kyseessä.

Hellström kertoo, että hänellä on nyt petetty olo.

– Totta kai on petetty olo. Tietysti kyseessä on meidän virheemme, ettemme kysyneet asiakkaalta, millainen tilaisuus on kyseessä. Jatkossa emme voi toimia näin, emme yksinkertaisesti voi ottaa tällaisia ryhmiä vastaan.

Lounais-Suomen poliisi oli näkyvästi läsnä ravintola Suomalaisen Pohjan edustalla. Useita yksiköitä valvoi turvallisuutta myös Turun vaalikadulla, joka sijaitsee aivan kokouspaikan läheisyydessä.

Kokouspaikalta siirtyi iltapäivällä muutamia henkilöitä vaalikadulle, jossa puolueet kampanjoivat. Poliisin mukaan tilaisuudet sujuivat häiriöittä.

Järjestäjät kuvailivat itse tapahtumaa etnonationalistiseksi konferenssiksi, jossa kansallismielisille esiteltiin kansainvälisen vaihtoehto-oikeiston ajatuksia. Ennakkotiedoissa pääpuhujaksi mainittiin yhdysvaltalainen California State Universityn entinen psykologian professori Kevin MacDonald, joka on tullut tunnetuksi juutalaisia koskevista kirjoituksistaan.

Ravintoloitsija Hellström sanoo saaneensa tapahtuman vuoksi jo kiukkuista palautetta. Kaikki hänen ja asiakkaan väliset sähköpostiviestit ovat tallessa.

– Niistä pystyy näyttämään toteen, että tilaisuuden luonne ei ole missään kohtaa käynyt ilmi. Tiesimme ainoastaan, että meille tehtiin sadan hengen varaus ja that's it.

Hellström kertoo, että ravintolan tilat olivat varattuja ainoastaan lauantain ajaksi.

– Vaikka he olisivat varanneet tilat huomiseksikin, he eivät olisi täällä enää huomenna. Olemme saaneet ravintolaan muutamia puhelinsoittoja ja sähköposteja, joissa toimintaamme on nyt kritisoitu. Emme missään nimessä olisi halunneet järjestää tätä tapahtumaa, tämä ei ollut meille tietoinen valinta, Hellström painottaa.

Awakening 2 -tapahtuman kokoontumispaikka pidettiin salassa viimeiseen hetkiin asti. Tapahtuman osallistujille lähetettiin vasta hetkeä ennen tapahtumaa tarkka tieto siitä, missä kokoontuminen järjestettiin.

Tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa. Viime vuonna tapahtumapaikkana oli helsinkiläinen ravintola Kaisaniemi. Myös sen edustajat kommentoivat tuolloin tilaisuuden luonteen olleen täydellinen yllätys.

Ravintola Kaisaniemi korosti myöhemmin Helsingin Sanomien haastattelussa, että "yhtiö ei kannata missään muodossa rasismia eikä ole missään yhteydessä tällaiseen valkoiseen nationalismiin, mitä on tässä nyt esiintynyt.”