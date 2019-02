Aamun uutiskooste: NHL-kiekkoilija Lehterä käräjillä, tuleeko sote-lausunto tänään valmiiksi vai ei?

Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi.

Keski-ikäinen mies kuoli puukerrostalon palossa Tampereella

Yksi ihminen on kuollut puukerrostalossa syttyneessä tulipalossa Tampereella, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Palo rajoittui kaksikerroksisen talon yhteen huoneistoon ja se on saatu sammutettua, kertoi päivystävä palomestari STT:lle puoli kahden aikaan yöllä.

Palossa kuoli keski-ikäinen mies, jonka savusukeltajat löysivät palavasta asunnosta.

Rakennus sijaitsee Hippoksenkadulla Kissanmaan kaupunginosassa. Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen yöllä puoli yhden aikaan. Palomestarin mukaan talon asukas soitti hätäkeskukseen havahduttuaan palovaroittimen ääneen ja huomattuaan käytävässä savua.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

NHL-kiekkoilija Jori Lehterä Pirkanmaan käräjäoikeuden kuultavaksi

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on määrä tänään iltapäivällä kuulla NHL-kiekkoilija Jori Lehterää, jota syytetään huumausainerikoksesta. Lehterä ei ole tulossa Tampereelle, vaan häntä kuullaan videoyhteydellä Yhdysvalloista.

Lehterää syytetään yhteensä kahdeksan kokaiinigramman ostamisesta viime kesänä Tampereella. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Laajan kokaiinijutun suullinen oikeuskäsittely on pääosin käyty jo tammikuussa. Syyttäjät vaativat 10 vuoden vankeutta miehelle, jota syytetään kokaiinikaupan pääorganisaattoriksi. Syytettyjä on kaikkiaan yli 20.

Perustuslakivaliokunnan odotetaan saavan sote-lausuntonsa valmiiksi tänään

Perustuslakivaliokunnan odotetaan saavan tänään valmiiksi sote- ja maakuntauudistusta koskevan lausuntonsa. Lausuntoa on odotettu viime viikon maanantaista lähtien.

Perustuslakivaliokunta kokoontuu yhdeksältä aamulla ja on myös varautunut tarvittaessa jatkamaan kokousta iltapäivällä kello 13.30.

Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoi eilen uskovansa, että lausunto valmistuu tänään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee varsinaisen sote-mietinnön perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Korjaustarpeiden määrästä on kiinni, ehtiikö mietintö eduskunnan suureen saliin päätettäväksi vielä tällä vaalikaudella.

MT: Keskustan kannatus viljelijöiden keskuudessa on romahtanut

Pääministeripuolue keskustan kannatus maanviljelijöiden keskuudessa on pudonnut roimasti nykyisen hallituskauden aikana, kertoo Maaseudun Tulevaisuuden teettämä gallup.

Kyselyn mukaan keskustaa aikoo äänestää 64,5 prosenttia kantansa ilmaisseista viljelijöistä. Vuonna 2015 vastaava luku oli 84,6 prosenttia.

Keskusta on menettämässä viljelijöiden ääniä etenkin kokoomukselle ja perussuomalaisille.

Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen vastasi verkkokyselyssä 854 viljelijää. Virhemarginaali on 3,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Daruden viimeinen viisuehdokaskappale on hätähuuto maailman tilasta

Suomen euroviisuedustaja Daruden eli Ville Virtasen kolmaskin viisuehdokaskappale on julkistettu. Look Away -niminen kappale on Daruden mukaan hätähuuto maailman tilasta.

Darude esittää kappaleen yhdessä Sebastian Rejmanin kanssa. Miehet ovat myös säveltäneet ja sanoittaneet kappaleen yhdessä.

Daruden aiemmin julkistetut ehdokaskappaleet euroviisuihin ovat Release Me ja Superman. Lopullinen viisukappale valitaan näistä kolmesta Turussa 2. maaliskuuta pidettävässä Uuden musiikin kilpailussa.

Look Away on kuunneltavissa Yle Areenassa ja Spotifyssa.

Yhdysvallat ei vetäydy täysin Syyriasta - Valkoisen talon mukaan maahan jää 200 sotilasta

Yhdysvallat aikoo jättää Syyriaan 200 sotilasta sen jälkeen kun presidentti Donald Trumpin vetäytymispäätös on toteutettu, kertoi Valkoinen talo torstaina.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Sanders ei tarkentanut, kuinka kauan 200 sotilaan kriisinhallintajoukon on tarkoitus pysyä maassa.

Yhdysvalloilla on Syyriassa 2 000 sotilasta. Trumpin ilmoitus vetää joukot pois maasta on saanut aikaan laajaa arvostelua. Entinen puolustusministeri James Mattis jätti eroilmoituksensa päätöksen jälkeen.

Trump on perustellut vetäytymispäätöstä sillä, että äärijärjestö Isis on kukistettu. Puolustusviranomaiset ovat puolestaan tähdentäneet, että Isisin vastainen taistelu on pitkä prosessi. (Lähde: AFP)

Pohjois-Carolinassa järjestetään uusintavaali petosepäilyjen takia

Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinan osavaltiossa joudutaan järjestämään uusintavaali yhdestä edustajainhuoneen paikasta petosepäilyjen vuoksi. Viranomaiset päättivät asiasta torstaina pitkän tutkinnan päätteeksi.

Epäselvyydet koskevat republikaaniehdokas Mark Harrisia, jonka on syytetty palkanneen äänestyslipukkeiden peukalointiin syyllistyneen työntekijän. Harris päätyi lopulta itse ehdottamaan viranomaisille uusintavaalin järjestämistä.

Harris sai välivaaleissa 905 ääntä enemmän kuin vaalipiirin kilpaileva demokraattiehdokas Dan McCready. Tulosta ei ole vahvistettu epäselvyyksien takia. Kyseessä on viimeinen ratkaisematon edustajainhuoneen paikka marraskuun välivaalien jäljiltä.

Uusintavaalipäivää ei ole vielä päätetty. (Lähde: AFP)

Kuuhun suunnannut israelilainen avaruusalus pyrkii tekemään historiaa

Israelilainen avaruusalus on lähtenyt matkaan kohti Kuuta. Tätä ennen vain Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina ovat lähettäneet aluksia Kuuhun.

Miehittämätön alus laukaistiin avaruusyhtiö SpaceX:n raketin matkassa Floridasta Yhdysvalloista. Aluksen matka Kuuhun kestää seitsemän viikkoa.

Kyseessä on myös ensimmäinen yksityisen sektorin alus, joka laskeutuisi Kuuhun. Aluksen ovat kehittäneet israelilainen avaruusyhtiö IAI sekä SpaceIL-järjestö. (Lähde: AFP)

Galapagossaarilta löytyi jättimäinen kilpikonna, jonka lajin luultiin kuolleen sukupuuttoon yli 100 vuotta sitten

Galapagossaarilta on löytynyt jättimäinen kilpikonna, jonka lajin luultiin kuolleen sukupuuttoon jo yli sata vuotta sitten. Asiasta kertoo muun muassa Ecuadorin ympäristöministeriö.

Noin satavuotiaan naaraskilpikonnan uskotaan edustavan jättiläiskilpikonniin kuuluvaa Chelonoidis phantasticus -lajia. Yksilö löytyi asumattomalta Fernandinan saarelta ja se kuljetettiin veneellä Galapagossaarten luonnonsuojelukeskukseen. Kilpikonnalle tehdään geenitestit, joilla laji on tarkoitus varmistaa.

Luonnonsuojelijat arvelevat löytämiensä jälkien perusteella, että saman lajin edustajia voi olla saarella useampiakin.

Ecuadorille kuuluvat Galapagossaaret tunnetaan ainutlaatuisista eläin- ja kasvilajeistaan. (Lähde: AFP)

Suomalaisurheilijat metsästävät paikkaa mäkikisassa ja mitalia yhdistetyssä

Suomalaiset yhdistetyn miehet Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Arttu Mäkiaho ja Leevi Mutru yrittävät jatkaa viime viikkojen nousuvirettään tänään perjantaina Seefeldin MM-kisoissa. Suurmäen mäkiosuus alkaa kello 11.30 Suomen aikaa Innsbruckin HS130-hyppyrissä. Kymmenen kilometrin hiihtoon lähdetään Seefeldin alppikylässä kello 17.15 Suomen aikaa.

Suomen suurimmat menestysodotukset lepäävät Herolan ja Hirvosen hartioilla.

MM-kisoissa on tänään ohjelmassa myös mäkihypyn miesten suurmäen karsinta, joka alkaa kello 15.30 Suomen aikaa. Suomalaishyppääjistä mukana ovat Antti Aalto, Eetu Nousiainen, Jarkko Määttä ja Andreas Alamommo. Karsinnassa jaetaan paikat lauantaina hypättävään kilpailuun.

Hradeckyn Leverkusen putosi Eurooppa-liigasta vierasmaalisäännön perusteella

Suomalaismaalivahti Lukas Hradeckyn Bayer Leverkusen on pudonnut jalkapallon Eurooppa-liigasta. Venäläinen Krasnodar pudotti saksalaisseuran ensimmäisellä pudotuspelikierroksella vierasmaalisäännön perusteella.

Ensimmäinen osa Krasnodarin kotikentällä oli päättynyt 0–0-tasapeliin. Myös Leverkusenissa peli pysyi maalittomana lähes loppuun asti, mutta 84. minuutilla Magomed-Shapi Suleimanov vei Krasnodarin johtoon vapaapotkusta.

Charles Aranguiz tasoitti hetkeä myöhemmin, mutta tulos 1–1 takasi Krasnodarille jatkopaikan 16 parhaan joukkoon.

Hradecky pelasi koko ottelun Leverkusenin maalilla.