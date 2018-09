40 vuotta on tarpeeksi, totesi Liisa Jaakonsaari – asuinpaikka on ja pysyy Oulussa

Liisa Jaakonsaari ei lähde uusiin vaaleihin, mutta jatkaa vaikuttamista.

Pitkän poliittisen uran tehnyt europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) ilmoitti perjantaina, ettei lähde enää ehdolle eduskunta- tai europarlamenttivaaleihin.

– Ajattelin, että juhlavuoden kunniaksi en enää lähde ehdolle. Vaalit ovat raskas kokemus. Eurovaaleissa pitää kiertää ympäri Suomea ja rahoitus on kerättävä. Silti olo on vähän surullinen ja haikea, sillä tämä on iso muutos elämässä, hän sanoo.

Juhlavuodella Jaakonsaari viittaa siihen, että hänelle tulee vuonna 2019 kuluneeksi 40 vuotta kansanedustajan uran alkamisesta ja kymmenen vuotta europarlamentissa.

Jaakonsaari korostaa, ettei kuulu siihen hiljattain politiikasta luopuneiden konkareiden joukkoon, joka lähtee uusille urille petyttyään nykypolitiikkaan tai keskustelukulttuuriin.

– En ole väsynyt enkä pettynyt, en myöskään sitä mieltä, että ennen oli kaikki paremmin. Se väite ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa, hän sanoo.

Jaakonsaarella on useita perusteluita sille, miksi näin ei ole.

– Ennen lainsäädäntötyö oli hyvin ongelmallista, kun meidän ei annettu tehdä käytännössä mitään muutoksia. Kun huomioon otetaan kansainvälistyminen, valtaosa nykyisistä kansanedustajista työskentelee kansainvälisten kysymysten parissa. Nykyinen päätöksenteko on paljon demokraattisempaa ja laadullisesti parempaa.

Jaakonsaari sanoo miettineensä jatkoa pitkään, mutta tehneensä päätöksen torstaina.

– Silloin se syntyi lopullisesti ja samalla tuli olo, että sanon sen nyt.

Hän kertoo myös saaneensa paljon palautetta päätöksestään sekä puoluetovereiltaan että muilta.

– Moni on ollut pettynyt, toisaalta paljon on tullut ymmärrystäkin. On ihana asia, että kun lopettaa, kiitetään.

Jaakonsaari pitää tärkeänä, että Pohjois-Suomesta olisi jatkossakin SDP:tä edustava europarlamentaarikko.

– Kun aikanaan olin EU:n pohjoisin meppi, sain paljon tehtäviä liittyen arktiseen politiikkaan. Pohjoisilla edustajilla on myös ymmärrys näistä alueista.

Potentiaalisiksi tuleviksi pohjoissuomalaisiksi europarlamentaarikoiksi Jaakonsaari nostaa Rovaniemen kaupunginvaltuutetun Mikkel Näkkäläjärven sekä Haapajärven kaupunginvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan Jari Nahkasen.

Seuraavat eurovaalit toimitetaan ensi vuoden toukokuussa, ja Jaakonsaari aikoo ”painaa täysillä loppuun saakka”.

– Parlamentin käsittelyyn on tulossa vielä suurempi Venäjä-päätöslauselmakokonaisuus sekä paljon digitalisaation mukanaan tuoman muutoksen ympärillä olevia asioita, joissa olen mukana. Ne täytyy saattaa loppuun.

Vielä Jaakonsaari ei tiedä, mitä politiikan jälkeinen tulevaisuus tuo tullessaan.

– Kyllä minä jotain löydän, hän arvelee.

Jotain on jo löytynytkin. Lokakuussa Jaakonsaarelta ilmestyy Tarkoitus-niminen kirja, jossa hän pohtii poliittisen toiminnan tarkoitusta sekä sitä, onko vastoinkäymisillä jokin tarkoitus.

Lisäksi hän on ehtinyt ilmaista innostuksensa ajatushautomotyöhön.

– Puoluesihteeri Anton Rönnholm soitti ja kysyi kiinnostustani Kalevi Sorsa -säätiön hallitukseen. Vastasin kyllä.

Asuinpaikka puolestaan löytyy tulevaisuudessakin tutuista maisemista.

– Olen oululainen ja Oulussa asun. Sinne myös jään.