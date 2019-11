1,8 miljoonan euron rahapelivoiton lunastaminen viivästyi kuukausilla

Mikähän tämän "uutisen" tarkoitus oli? Että päästään oikeen lehenpalstalla reposteleen toisten asioita? Hienoa että veikkaus on tavoittanut voittajan tai voittaja on jälleen tavoittanu veikkauksen, mutta ei siitä kyllä lehtijuttua tarvi tehä. Mitä se kelleen kuuluu kuinka toinen rahansa hakee, aikaahan Kait on vielä.