130 ihmistä asetetaan karanteeniin Helsingissä, kyse koronavirukseen sairastuneen koululaisen lähikontakteista – Suomessa nyt yhteensä kuusi tartuntaa

Ylilääkäri Asko Järvisen mukaan sairastunut oppilas on käynyt koulussa, mutta hänen tartuttavuutensa arvioidaan hyvin heikoksi. Koronavirustilanteesta kerrottiin sunnuntai-iltana tiedotustilaisuudessa Helsingissä. Yhteensä kuusi ihmistä on sairastunut Suomessa koronavirukseen.

Koronavirustartunnan saaneen helsinkiläisen koululaisen lähikontakteihin kuuluvat 130 ihmistä asetetaan karanteeniin. Koronavirukselle altistuneet eivät saa poistua kotoaan. Asiasta kerrottiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUSin) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) yhteisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä sunnuntai-iltana.

Koronavirukseen sairastunut lapsi on Viikin normaalikoulun oppilas Helsingissä. Useita koululuokkia on asetettu karanteeniin. Lasten opetus järjestetään karanteenin aikana kotiopetuksena. Lisäksi karanteeniin on asetettu jalkapallojoukkue, jossa lapsi pelaa. Altistuneiden nimet on terveydenhuollon toimijoiden tiedossa ja heihin tullaan olemaan yhteydessä.

Husin ylilääkärin Asko Järvisen mukaan sairastunut oppilas on käynyt koulussa, mutta hänen tartuttavuutensa arvioidaan hyvin heikoksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus tiedotti aiemmin sunnuntaina kahdesta uudesta koronavirustartunnasta Suomessa. Nyt koronavirukseen sairastuneita on Suomessa yhteensä kuusi.

Yhteensä 86 900 ihmistä on saanut maailmanlaajuisesti koronavirustartunnan. Tapauksista noin 7 200 sijoittuu Manner-Kiinan ulkopuolelle. THL:n tietojen mukaan tapausten kokonaismäärässä ovat mukana laboratoriovarmistetut tapaukset ja osin myös Hubein maakunnassa oireiden perusteella kliinisesti diagnosoidut tapaukset.

Suurin osa tapauksista on yhä todettu Kiinassa, valtaosa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa. Viime viikon aikana suurin osa tapauksista on todettu Kiinan ulkopuolella.

Kiinan tartuntatautiviraston mukaan päivittäiset tapausmäärät ovat Kiinassa laskussa. THL:n mukaan epidemian suunnasta ei voi vielä tehdä riittävän luotettavia johtopäätöksiä.

Kiinan ulkopuolella esimerkiksi Koreassa on todettu noin 3 500 tapausta, Japanissa 240 tapausta ja Iranista on raportoitu noin 600 tapausta. Tautiin on menehtynyt noin 2980 ihmistä. Euroopassa on todettu yhteensä noin 1 450 tapausta.

Tällä hetkellä koronaviruksen epidemia-alueeksi määritellään Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea sekä Italiasta Veneton, Lombardian ja Piemonten ja Emilia-Romagnan alueet.