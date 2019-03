Yle: SDP repäisi hurjan eron kokoomukseen – perussuomalaiset jo aivan vihreiden ja keskustan kannassa

Ylen kannatusmittaus kertoo, että taistelussa pääministeripuolueen paikasta SDP on nyt selvästi etulyöntiasemassa. Puolue kohensi kannatustaan edellisestä Ylen mittauksesta 1,2 prosenttiyksikköä.

SDP:n kannatus on nyt 21,3 prosenttia, kun kokoomuksen kannatus on 16,2 prosenttia. Kokoomus on tullut alas edellisestä Ylen gallupista 1,1 prosenttiyksikköä.

Pääministeripuolue keskustan kannatus sulaa entisestään. Nyt kannatus putosi 1,5 prosenttiyksikköä kuukauden takaisesta. Ylen mittauksessa puoleella on 14,1 prosentin kannatus.

Ihan kannassa tuleva vihreät 13,7 prosentin ja perussuomalaiset 13,3 prosentin kannatuksillaan. Perussuomalaisten lukemassa on 1,3 prosenttiyksikön nousu kuukauden takaiseen. Vihreät tuli alaspäin vajaan prosenttiyksikön.

Vasemmistoliitolle mitattiin 8,9 prosentin, RKP:lle 4,7 prosentin, KD:lle 4,7 prosentin ja sinisille 1,8 prosentin kannatus.

Hallituspuolueide yhteenlaskettu kannatus on enää 32,1 prosentti.

Gallupiin haastateltiin 2905 henkilö. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.