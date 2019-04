Vaalipiiriä kiertänyt vihreiden Satu Haapanen: No hard feelings

Paluuta eduskuntaan yrittänyt vihreiden oululainen ex-kansanedustaja Satu Haapanen sai vaaleissa 2864 ääntä. Se on yli 500 ääntä enemmän kuin vuonna 2011, jolloin hän pääsi eduskuntaan.

Nyt äänisaalis ei riittänyt valituksi tulemiseen.

– Olen tulokseeni tyytyväinen. Koen, että sain vahvan luottamuksen kansalaisilta jatkaa hyvää työtäni Oulussa, hän kuvailee.

Vaikka Haapanen olisi toivonut vihreille kaksi kansanedustajapaikkaa yhden sijaan, korostaa hän olevansa hyvillä mielin.

– No hard feelings at all. Teimme kampanjan niin hyvin kuin voimme ja yhteishenki kaikkien vaalikampanjoineiden vihreiden kesken oli hyvä. Periaatteenani on aina kerätä mahdollisimman paljon ääni pottiin. Sen jälkeen on periaatteessa sama, kuka menee läpi.

Haapanen kertoo käyneensä vaalikampanjan aikana pitkiä syvällisiä keskusteluja kansalaisten kanssa kun hän kiersi pitkin vaalipiiriä julkisilla kulkuvälineillä.

– Tein osaltani näistä ilmastovaalit ja halusin tietää, missä mennään. On hirveän tärkeää, että kansanedustaja tuntee koko vaalipiirinsä.

Haapanen aikoo jatkaa työtään Oulun kaupunginvaltuutettuna ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana.

– Se on todella mielekäs tehtävä. Jatkan elämää ihan normaaliin tapaan eteenpäin.