Vaalien häviäjä keskusta ei sulje oviaan miltään mahdollisuuksilta – paikkaluku näytti kutistuvan lähes parillakymmenellä

Tulos parempi kuin viimeisimmät gallupit, mutta puolueväki oli jo valmistautunut tulokseen

– Kyllähän se on iso pudotus. Kansanedustajia oli menneellä vaalikaudella 49, nyt luku on jäämässä 30 edustajaan.

Näin kommentoitiin keskustan vaalivalvojaisissa, kun ääntenlaskenta eteni.

Apollonkadulla puoluetoimistossa järjestetyissä valvojaisissa tunnelma oli alkuillasta vielä korkealla. Jopa kello kahdeksan aikaan kuului hurraa -huutoja, kun ennakkoäänten tulokset lävähtivät ruudulle.

Keskusta sai Ylen viimeisessä kannatusmittauksessa vain 14,5 prosentin kannatuksen, mutta ennakkoäänteen jälkeen lukema oli reippaasti yli 15 prosentin.

– Tällaista vuoristorataahan se on, puolueaktivistit tuumailivat. Vuonna 2011 keskusta luovi suosiolla oppositioon, kun kannatus jäi 15,8 prosenttiin puoluejohtaja, pääministeri Mari Kiviniemen johdolla.

Sen jälkeen alkoi nousu keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän johdolla. Vuonna 2015 pamahti ykköspaikka, 21,1 prosentin osuudella.

Ovet auki kaikkialle

– Kyllähän nämä gallupeja myötäilevät. Siinä mielessä tämä ei ole yllätys, Sipilä totesi.

Hän myönsi, että keskusta on näiden vaalien häviäjä, siitä ei päästä yli eikä ympäri.

Pääministerin mukaan illan mittaan ei ole tulossa sellaista kannatuslukua, joka sulkisi puolueen pois jostakin.

– Ovet pidetään auki kaikkiin mahdollisuuksiaan illan päätteeksikin. Meillä on aina yhdessä päätetty ja niin tehdään tälläkin kertaa. Puolue-elimet kokoontuvat ja tekevät päätökset.

Pääministeri totesi, että yhtään enempää tilaisuuksia ei olisi ennätetty järjestää.

– Osa on seissyt neljä viikkoa toreilla ja erilaisissa tilaisuuksia tukiryhmissä ja tiedän ehdokkaita, joiden auton kilometrimittariin on kertynyt 12 000 ja joillakin jopa 20 000 kilometrejä. Kaikki on tehty, mitä on osattu ja pystytty, Sipilä päätti.

Puoliso äänesti ennakkoon

Sipilän puoliso Minna-Maaria Sipilä saapui keskustan vaalivalvojaisiin Apollonkadulle hyvissä ajoin.

Pääministeri kävi äänestämässä kotiseudullaan Kempeleellä. Sieltä hän lensi Helsinkiin mennäkseen ensin vaalivalvojaisiin ja siirtyäkseen sitten eduskunnan pikkuparlamenttiin.

Minna-Maaria Sipilä kertoi äänestäneensä jo ennakkoon. Vaalipäivä sunnuntai oli soljunut mukavasti.

– Tein koiran kanssa lenkin, arviolta noin viisi kilometriä.

Hänen mukaansa sen paremmin hän itse kuin pääministerikään ei ole menettänyt yöunia miettiessään gallup-tuloksia.

– Olemme nukkuneet hyvin. Elämää on gallupien ulkopuolellakin.

Hän jatkoi, että Juha on kiertänyt ahkerasti kenttää. Työnteon määrästä ei ainakaan ole yhdenkään ehdokkaan läpimeno kiinni. Töitä on tehty ahkerasti.