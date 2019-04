Tutkija: "Puoluekantaansa vakiintuneena pitäviä on eniten kokoomuksessa" – Iäkkäämmillä on vakiintuneempi puoluekanta kuin muilla

Ennen oli kolme isoa puoluetta ja joukko pienempiä; nykyisin vallasta kisaa joukko keskisuuria puolueita.

Viimeisimpiä mielipidemittauksia ovat leimanneet perussuomalaisten nousu ja kärkipuolueiden erojen kaventuminen. Vaikka puolueuskollisuus on alkanut hieman rakoilla, puolueiden välillä on eroja siinä, miten suoraan mielipidemittausten tulos näkyy vaalituloksessa. Tähän vaikuttaa muun muassa se, millaisella varmuudella puolueiden kannattajat lähtevät liikkeelle vaalipäivänä.

Tutkijayhteisö e2 Tutkimuksessa työskentelevän dosentin Ville Pitkäsen mukaan vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksen mukaan 40 prosenttia kokoomuksen kannattajista on ilmoittanut puoluekantansa vakiintuneeksi, sdp:n 35 ja keskustan 33 prosenttia.

– Erot eivät ole hirveän suuria. Puoluekantaansa vakiintuneena pitäviä on eniten kokoomuksessa.

Pitkäsen mukaan äänestäjien puoluekannan vakiintuneisuuden selvittäminen ei ole kovin helppoa.

– Iäkkäämmillä on vakiintuneempi puoluekanta kuin muilla. Se juontaa juurensa siihen, että heidän nuoruudessaan puolueuskollisuus oli ylipäätään tavallisempaa ja äänestäminen luokkapohjaista.

Tutkimuksen mukaan 1930-luvulla syntyneistä puolet äänestää aina samaa puoluetta, 1940-luvulla syntyneistä joka kolmas, 1950-luvulla syntyneistä joka neljäs ja 1960-luvulla syntyneistä enää joka viides on vaaleista toiseen puolueuskollinen.

Joukko keskisuuria puolueita

Edeltävillä vuosikymmenillä Suomessa oli kolme suurta puoluetta ja joukko keskisuuria tai pieniä puolueita. Nyt Pitkäsen mukaan gallupit kertovat, että vallasta kisaa joukko keskisuuria puolueita.

Kärjessä olevan sdp:n kannatuskin on jäämässä alle 20 prosentin, mikä olisi Pitkäsen mukaan poikkeuksellista.

– Puoluekenttä on sirpaloitunut ja äänestäjien liikkuminen lisääntynyt.

Sdp:n kannatus oli maanantaina Alma Median gallupissa 19,6 prosenttia, kokoomuksen 17, keskustan 14,7, perussuomalaisten 13,4 ja vihreiden 13,3.

Ylempään keskiluokkaan kuuluvat ja parempituloiset äänestävät perinteisesti kokoomusta, maaseudun ihmiset keskustaa. Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan kokoomuslaisuus ja keskustalaisuus periytyvät voimakkaimmin sukupolvelta toiselle.

– Gallupien mukaan kokoomuksen kannatus ei ole pudonnut niin paljon kuin keskustan.

Pitkäsen mukaan hallitusvastuu syö kannatusta, muutokset ovat suurempia kuin aiemmin.

– Vuoden 2011 keskustan kannatuksessa oli valtaisa pudotus. Osa äänesti uusia puolueita, osa jäi kotiin. Viime vaaleissa keskusta sai jälleen äänestäjänsä liikkeelle.

Perussuomalaiset asemoituneet vastavoimaksi

Timo Soinin perussuomalaiset oli työväenpuolue ilman sosialismia. Ja se rokotti vuoden 2011 vaaleissa sdp:n kannatusta. Nyt perussuomalaiset ovat saaneet äänestäjiä myös kokoomuksen ja keskustan suunnalta. Jussi Halla-ahon perussuomalaiset on siirtynyt oikealle Soinin ajoista.

– Puolue on esimerkiksi puhunut avoimesti leikkauksista, joita joudutaan seuraavalla vaalikaudella tekemään. Toki he kohdistaisivat leikkaukset maahanmuuttoon, Pitkänen sanoo.

Hänen mukaansa iso osa perussuomalaisten kannattajista on sitä mieltä, että maahanmuutto on tärkein teema. Lisäksi puolue on asemoinut itsensä ilmastonmuutoskysymyksissä "ilmastohysteeristen" puolueiden vastavoimaksi.

– Kokoomuksen kannattajakunnassa on perinteisesti ollut sekä arvoliberaaleja että arvokonservatiiveja. Osa näistä arvokonservatiiveista voi viehättyä perussuomalaisten maahanmuutto- ja ilmastonmuutoskriittisyydestä.

Rationaalisuus on äänestyksestä kaukana

Pitkäsen mukaan on harhaluulo, että äänestäjät seuraisivat tarkasti puolueiden sote-linjauksia tai yhteisöveron tuunausta. Maahanmuutosta, lihaveroista tai autojen polttomoottoreista kaikilla on sen sijaan mielipide.

– Ajattelemme helposti olevamme rationaalisia äänestäjiä, mutta tunne siinä on aina mukana. Siksi perussuomalaisten retoriikka puhuttelee monenlaisia äänestäjiä.

Duunarit ja iäkkäät ovat perinteisesti äänestäneet sdp:tä. Pitkäsen mukaan sdp:n äänestäjiä liikuttaa hyvinvointivaltio. Nyt liikkeelle saavia voimia ovat vanhustenhuolto, kiky, aktiivimallin vastustaminen.

Vihreiden äänestäjiä puhuttelee ilmastoteema.

– Voimakkaammat teemat puhuttelevat gallupnosteessa olevien puolueiden äänestäjiä.

Pitkänen arvelee, että perinteiset keskustalaiset äänestäjät ovat voineet pettyä hallituksen politiikkaan tai esimerkiksi Anne Bernerin (kesk.) taksiuudistukseen.

– Myös kokoomus näyttää kärsivän hallitusvastuusta ja erityisesti viime kuukausina käyty keskustelu vanhustenpalveluista on voinut syödä puolueen kannatusta.