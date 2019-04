Tunteet kuumenivat viimeisessä puheenjohtajatentissä – Antti Rinne syytti Petteri Orpon kokoomusta: "Teidän arvovalinnat ovat tosi kovat"

Rinteellä on näyttöä Suomen talouden kuralle saattamisesta. Sama vastuuton talousoppi tuntuu vain pahenevan. Seurauksena on talouden romahtaminen, työttömyyden kasvu ja lopulta pakolliset leikkauset, joita on jouduttu tekemään Antin edellisten sotkujen korjaamiseksi. Tätä "yhteistä suuntaa" on jälleen tarjolla.