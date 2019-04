Tässä ovat kolmen suurimman puolueen uudet kansanedustajat

Perussuomalaisilla eduskuntaan nousi peräti 24 uutta kansanedustajaa. Se on vain yksi vähemmän kuin sdp:n ja kokoomuksen uusien kansanedustajien määrä yhteensä.

Vaalien kakkossija nostaa perussuomalaisista eduskuntaan peräti 24 uutta kansanedustajaa. Puolueen 17;stä aiemmasta edustajasta putosi kaksi, Toimi Kankaanniemi Keski-Suomesta ja Mika Raatikainen Helsingistä.

Jussi Halla-aho, 47, perussuomalaisten puheenjohtaja Helsingistä palaa eduskuntaan yhden europarlamenttikauden jälkeen. Hän on myös Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Mari Rantanen,33, Helsingistä on ensihoitaja ja vaikeavammaisen täysi-ikäisen tyttärensä omaishoitaja. Kaupunginvaltuutettu.

Riikka Purra, 41, Kirkkonummelta on puolueen poliittinen suunnittelija ja väitöskirjaan tekevä valtiotieteen maisteri. Kirkkonummen valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Ari Koponen, 36, on Brother Christmas -hyväntekijänä tunnettu yrittäjä Tuusulasta.

Riikka Slunga-Poutsalo, 47, on puoluesihteeri ja yrittäjä Lohjalta. Hän on työskennellyt kohta kuusi vuotta puoluesihteerinä eikä tavoittele enää jatkokautta ensi kesän puoluekokouksessa. Lohjan kaupunginhallituksen jäsen ja valtuutettu.

Vilhelm Junnila, 37, eduskunta-avustaja ja yrittäjä Naantalista. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja perussuomalaisten piirin puheenjohtaja.

Mikko Lundén, 39, Someron K-marketin kauppias Salosta. Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.

Jari Koskela, 63, pastori Kankaanpäästä. Työskennellyt neljä vuotta eduskunnan silloisen varapuhemiehen Anssi Joutsenlahden (ps.) avustajana. Toimii Kankaanpään kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana.

Lulu Ranne, 47, diplomi-insinööri Hämeenlinnasta. Kaupunginhallituksen ja maakuntahallituksen jäsen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja. Perussuomalaisten naisten toinen varapuheenjohtaja.

Sakari Puisto, 42, puolueen poliittinen suunnittelija ja filosofian tohtori Tampereelta. Työskenteli ministeri Jari Lindströmin (sin.) erityisavustajana tämän ollessa perussuomalaisissa.

Veikko Vallin, 56, yrittäjä Tampereelta. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsen. Työskenteli edesmenneen kansanedustajan Tony Halmeen (ps.) kampanjapäällikkönä 2003 ja sen jälkeen tämän eduskunta-avustajana.

Veijo Niemi, 64, ylikonstaapeli ja pääluottamusmies Lempäälästä. Toiminut aiemmin puoluehallituksessa ja piirin puheenjohtajana. Kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen.

Kristian "Sheikki" Laakso, 50, kierrätysalan yrittäjä Kouvolasta. Pitkäaikainen romurallikilpailujen järjestäjä. Kaupunginvaltuutettu.

Ano Turtiainen, 51, yrittäjä Juvalta. Voimanoston maailmanmestari ja maailmanennätysmies. Kunnanvaltuutettu.

Sanna Antikainen, 30, lähihoitaja ja sairaanhoitajaopiskelija Outokummusta. Kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja ja valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Jussi Wihonen, 56, kauppatieteen maisteri ja yrittäjä Joensuusta. Kaupunginvaltuutettu.

Minna Reijonen, 46, farmaseutti Kuopiosta. Kaupunginhallituksen jäsen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Mauri Peltokangas, 53, yrittäjä ja myyntineuvottelija Kaustiselta. Kunnanvaltuuston toinen varapuheenjohtaja.

Perussuomalainen yrittäjä Mauri Peltokangas Kaustiselta rohmusi yli 13 101 ääntä Vaasan vaalipiiristä.

Juha Mäenpää, 47, koneinsinööri Ilmajoelta.

Jukka Mäkynen, 57, rakennusmies Vaasasta. Valtuuston toinen varapuheenjohtaja.

Jouni Kotiaho, 61, kuljetusyrittäjä Jämsästä. Pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu.

Sebastian Tynkkynen, 30, luokanopettajaopiskelija ja yrittäjä Oulusta. Puolueen entinen varapuheenjohtaja ja nuorisojärjestön entinen puheenjohtaja. Oulun kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja. Tuli kuuluisaksi alun perin Big Brother -televisio-ohjelmasta.

Jenna Simula, 29, tradenomi ja kansanedustajan avustaja Oulusta. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen.

Kaisa Juuso, 58, filosofian kandidaatti ja kansainvälisen sairaanhoidon erityisasiantuntija Torniosta. Puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäsen. Valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.

Sdp:llä 14 uutta edustajaa

Eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi valitun Sdp:n 40-henkisessä eduskuntaryhmässä on kaikkiaan neljätoista uutta kansanedustajaa. Joukossa on useita edustajia, jotka tekivät paluun Arkadianmäelle. Monella uudella edustajalla on myös takanaan kokemusta kunnallispolitiikasta.

Eveliina Heinäluoma, 31, Helsingistä, työskentelee viestintätoimisto Milttonissa, ja on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Heinäluoma on Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja ja pitkäaikaisen poliitikon Eero Heinäluoman tytär.

Kimmo Kiljunen, 67, Vantaalta, valittiin takaisin eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Kiljunen toimi kansanedustajana vuosina 1995–2011. Hän on viime vuosina ajanut voimakkaasti eläkkeiden sitomista palkkaindeksiin johtamansa senioriliikkeen kautta. Hän on koulutukseltaan valtiotieteen tohtori.

Hussein al-Taee, 35, Vantaalta, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Al-Taee työskentelee Martti Ahtisaaren perustaman CMI-järjestön neuvonantajana, ja hän on erikoistunut Lähi-idän kysymyksiin. Bagdadissa syntynyt Al-Taee muutti lapsena Suomeen, ja hän on suorittanut korkeakoulututkintoja Varsovan yliopistosta. Hänet valittiin vuoden vantaalaiseksi tammikuussa.

Hussein al-Taee on yksi Sdp:n uusista kansanedustajista. Vantaalainen al-Taee valittiin Uudenmaan vaalipiiristä 4 210 äänellä.

Aki Lindén, 66, valittiin Varsinais-Suomen vaalipiiristä eduskuntaan. Turussa asuva Lindén eläköityi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin johtajan tehtävästä vuodenvaihteessa 2019, ja hän on tehnyt pitkän terveydenhuollossa. Koulutukseltaan erikoislääkäri ja valtiotieteen maisteri.

Heidi Viljanen, 38, Kankaanpäästä, nousi eduskuntaan Satakunnan vaalipiiristä. Viljanen työskentelee Kankaanpään A-kodin johtajana ja toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja sosionomi.

Johannes Koskinen, 64, Hämeenlinnasta, teki Hämeen vaalipiiristä paluun eduskuntaan yhden kauden jälkeen. Hän jäi vuonna 2015 asettumatta ehdolle Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan tehtävän vuoksi. Muun muassa oikeusministerinä toiminut Koskinen valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 1991. Hän on koulutukseltaan varatuomari.

Marko Asell, 38, Nokialta, valittiin takaisin Arkadianmäelle Pirkanmaan vaalipiiristä. Asell toimi aiemmin eduskunnassa kaudella 2007–2011, ja hän on parhaillaan Nokian kaupunginvaltuutettu. Entinen painija saavutti painoluokassaan hopeaa Atlantan olympialaisissa vuonna 1996. Hän on koulutukseltaan liikunnanohjaaja.

Niina Malm, 36, Imatralta, valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Malm on Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja pääluottamusmies. Hän on ammatiltaan lastaaja.

Paula Werning, 42, Kouvolasta, on kaupunginvaltuustossa valtuuston varapuheenjohtajana. Ensimmäistä kertaa eduskuntaan Kaakkois-Suomesta valittu Werning on ammattiliitto Tehyn pääluottamusmies, ja hän toimii Sdp:n Kaakkois-Suomen piirihallituksessa. Hän on ammatiltaan sairaanhoitaja.

Seppo Eskelinen, 58, Joensuusta, valittiin ensimmäistä kertaa eduskuntaan Savo-Karjalan vaalipiiristä. hän on Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja työskenteli ennen valintaansa Savo-Karjalan Sdp:n toiminnanjohtajana. Eskelisellä on takanaan uraa myös erilaisista sähköasentajan tehtävistä.

Timo Suhonen, 44, Varkaudesta, nousee ensimmäiselle kaudelleen Savo-Karjalan vaalipiiristä. Suhonen on tällä hetkellä Varkauden kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Hän on ammatiltaan Teollisuusliiton aluetoimitsija.

Kim Berg, 44, Vaasasta, on Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Ensimmäistä kertaa eduskuntaan valittu Berg työskentelee Vaasan keskussairaalan pääluottamusmiehenä. Hän on koulutukseltaan röntgenhoitaja ja opiskelee hallintotieteitä Vaasan yliopistossa.

Piritta Rantanen, 39, Jämsästä, nousee uutena edustajana Keski-Suomen vaalipiiristä. Rantanen toimii parhaillaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Hän on ammatiltaan sairaanhoitaja, mutta hänellä on suorittanut myös tradenomin tutkinnon.

Raimo Piirainen, 66, Kajaanista, tekee paluun eduskuntaan yhden kauden jälkeen Oulun vaalipiiristä. Piirainen valittiin ensimmäistä kertaa Arkadianmäelle vuonna 2009. Tällä hetkellä hän on Kajaanin kaupunginhallituksen sekä Kainuun maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja. Piirainen on ammatiltaan veturinkuljettaja.

Kokoomuksella 11 uutta

Kokoomuksen eduskuntaryhmään nousee 11 uutta kansanedustajaa. Kahdella heistä eli Janne Sankelolla ja Heikki Auttolla on tosin kokemusta kansanedustajan työstä kaudelta 2011-2015. Monella on ennestään kokemusta kuntapolitiikasta.

Helsinkiläinen Terhi Koulumies, 48, on aiemmin yltänyt varakansanedustajaksi. Hän on lisäksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Koulutukseltaan Koulumies on valtiotieteiden maisteri ja hän on työskennellyt muun muassa sosiaalipoliittisena asiantuntijana ja hän on perustanut lapsen saatuaan nettikaupan. Hän on kirjoittanut Vauvaa vailla -romaanin, joka kertoo lapsettomuudesta.

Sipoolainen Heikki Vestman, 33, on lakimies, oikeustieteiden maisteri, kahden lapsen isä ja aviomies. Politiikkaa hän on jo tehnyt Sipoon valtuustossa parin kauden aikana. Työurallaan Vestman on työsksennellyt myös Lontoossa ja Brysselissä. Hän on kokoomusvaikuttaja Eija-Riitta Korholan vävy.

Tuusulalainen Ruut Sjöblom ,42, on teologi, perheyrittäjä sekä kahden tyttären äiti. Hän on myös Tuusulan valtuuston puheenjohtaja. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa sosiaalietiikan tutkijan Helsingin yliopistossa.

Mäntsälässä asuva Pihla Keto-Huovinen , 44, on varatuomari ja kihlakunnan syyttäjä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessä. Keto-Huovinen oli syyttäjä Jari Aarnion oikeudenkäynnissä. Hänellä on kokemusta kuntapolitiikasta Mäntsälän valtuustossa. Keto-Huovinen on kahden lapsen äiti.

Raumalainen Matias Marttinen, 29, on ollut vuodesta 2013 asti Rauman kuntapolitiikassa mukana. Hän on ollut valtiovarainministeri Petteri Orpon talouspolitiikasta vastaava erityisasiantuntija. Marttinen kertoo rullaluistelun ja matkustamisen Itä-Euroopassa olevan lähellä sydäntä.

Tamperelainen Anna-Kaisa Ikonen, 42, on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Työkokemukseen kuuluu muun muassa työ valtiosihteerinä valtiovarainministerissä sekä Tampereen pormestarina. Perheeseen kuuluu aviomies ja kaksi lasta.

Tampereen entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) Tampereelta nousi eduskuntaan 9 103 äänen turvin.

Kouvolalainen Ville Kaunisto, 37, on pelannut koripalloa Suomessa, Sveitsissä, italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Maajoukkuepelejä Kaunistolla on 41. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden kandidaatti. Kaunisto vaikuttaa myös Kouvolan kaupunginvaltuustossa. Perheeseen kuuluu vaimo ja yksi lapsi.

Kuopiolainen Marko Kilpi, 49, on kirjailija, poliisi sekä neljän lapsen isä. Kilpi on kirjoittanut dekkareita vanhemman konstaapelin työn ohella. Harrastuksiin kuuluu muun muassa crossfit, salibandy, pienoisilmailu, moottoripyöräily, veneily, mökkeily ja musisointi.

Kauhavalla asuva Janne Sankelo, 52, on ollut aiemminkin kansanedustajan kaudella 2011-2015. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri. Kuntapolitiikasta on kokemusta niin Kauhavan kuin Vaasan valtuustoista. Perheeseen kuuluu vaimo ja neljä lasta.

Oululainen Janne Heikkinen, 28, on yrittäjätaustainen kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri ja ammatiltaan viestinnän suunnittelija. Aiemmin ollut Kempeleen valtuuston puheenjohtaja. Perheeseen kuuluu avovaimo ja harrastuksiin kuuluu muun muassa kalastus ja pallopelit.

Rovaniemeläinen Heikki Autto, 34, on aiemmin ollut kansanedustaja kaudella 2011–2015. Hän on Rovaniemen valtuuston puheenjohtaja. Autto on hallintotieteiden maisteri ja työskentelee Lapin yliopiston yhteyspäällikkönä. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta.