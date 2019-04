Tällainen on torjuntavoiton ottanut Petteri Orpo: Kompromisseja hakeva tasainen ja tyyni perheenisä ja kalamies

Kokoomus otti vaaleissa selkeän torjuntavoiton. Puheenjohtaja Petteri Orpon onnistui pitää puolueensa kolmen suurimman joukossa. Orpo on urallaan kiivennyt politiikan kaikki tikkaat.

Kokoomuksen puheenjohtajalla on laaja poliittinen kokemus. Satakunnan Köyliössä syntynyt Orpo on kiivennyt politiikan kaikki tikkaat ylös opiskelija- ja kuntapoliitikosta ministeriksi.

Puolueen puheenjohtajaksi hän nousi Lappeenrannan puoluekokouksessa 2016, kun hän voitti äänestyksessä Alexander Stubbin. Toiselle kaudelle hänet valittiin viime kesänä Turun puoluekokouksessa.

Orpo vei kokoomuksen nyt jo toiseen vaalivoittoon. Kokoomus on voittanut Orpon johdolla kuntavaalit 2017. Eduskuntavaalit kokoomus on voittanut viimeksi Jyrki Kataisen kaudella 2011. Eurovaaleissa kokoomus on ollut ykkönen neljä kertaa peräkkäin.

Orpoa luonnehditaan tasaiseksi, tyyneksi ja kompromissinhaluiseksi. Orpon tausta on lähellä monia kokoomuslaisia. Hän on opettajaperheestä. Molemmat vanhemmat toimivat kotikylän Vuorenmaan koulun opettajina. Kokoomusjohtajan koulunkäynti ei sujunut ongelmitta. Lukiossa hän jättäytyi luokalleen parantaakseen arvosanojaan. Numerot kohosivat ja tie Turun yliopistoon ja opiskelijapolitiikkaan aukeni.

Orpo elää Turussa lapsiperheen elämää puolisonsa Niina Kanniainen-Orpon ja kahden kouluikäisen lapsensa kanssa. Orpolle avioliitto on toinen.

Perhe on Orpolle hyvin tärkeä. Hän mainitsi perhesyyt ja kokemattomuuden ministerin työstä, kun hän 2014 kieltäytyi kokoomuksen puheenjohtajaehdokkuudesta.

Orpo on intohimoinen kalamies. Haukia nousee uistimella Turun saaristosta ja siikaa mökkijärveltä Säkylän Pyhäjärveltä. Inarinjärvi ja toinen mökkijärvi Puolangalla ovat pohjoisen kohteita. Kokoomuksen uusi puheenjohtaja on myös harrastajagolfari ja kotikokki.